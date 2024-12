L'actualité du Nintendo Switch Online est chargé depuis une semaine. Trois jeux Mega Drive d'action et de plateforme sont disponibles via le Pack Additionnel, qui est l'abonnement le plus cher à 39,99€ pour 12 mois. Si vous êtes en manque d'une des mascottes du constructeur, les jeux rétro Game Boy Donkey Kong Land et Donkey Kong Land 2 sont aussi jouables via l'offre NSO Standard. Ce jeudi 5 décembre 2024, Big N fait également revenir son opération Jeux à l'essai.

Un nouveau jeu à l'essai grâce au Nintendo Switch Online

Le légendaire Tetris sur NES débarque dans l'abonnement Nintendo Switch Online (Standard, Standard + Pack additionnel) le 12 décembre prochain. Mais avant cela, le service de Big N a une nouvelle surprise pour ses abonnés. L'offre « Jeux à l'essai » est retour du 5 au 11 décembre 2024 avec Wargroove 2. Un titre tactique dans la lignée de la licence Advance Wars. « Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir tester leurs talents de stratège dans Wargroove 2 grâce à l'offre Jeux à l'essai ! Téléchargez-le maintenant pour jouer le 5 décembre » annonce le compte X du constructeur.

L'offre « Jeux à l'essai » autorise les abonnés à tester des versions complètes de softs, mais uniquement durant une période limitée. En l'occurence, ici, il y aura largement le temps de se faire un avis concret sur ce nouveau jeu apprécié jouable gratuitement. « Les ennuis se profilent à l'horizon sur les côtes d'Aurania. Une nouvelle faction ambitieuse en quête de gloire a découvert des reliques interdites, et le pire est à craindre. Livrez bataille sur terre, en mer et dans les airs avec de nouveaux commandants dans cette nouvelle guerre au tour par tour ».

L'essai gratuit de Wargroove 2 est disponible dès maintenant via le Nintendo Switch Online. Si vous avez une petite connexion, pas de panique dans la mesure où le téléchargement ne pèse vraiment rien. En effet, l'intégralité des fichiers est estimée à environ 1,2 Go. Un poids léger pour ce soft de stratégie, mais qui ne comprend peut-être pas les mises à jour déployées depuis l'année dernière. Allez-vous essayer Wargroove 2 ?

Source : Nintendo France.