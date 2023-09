Les constructeurs y vont tous de leurs petites initiatives pour permettre aux joueuses et aux joueurs d’élargir leurs horizons. Le PS Plus a son trio de productions mensuelles quand Xbox va plus loin en proposant chaque weekend les Free Play Days permettant aux abonnés de découvrir de nouveaux titres le temps de quelques jours. Le Nintendo Switch Online n’est pas en reste avec chaque mois, ou presque, un « jeu à l’essai ». Le programme avait fait fort dernièrement en laissant les membres de son service approcher des titres comme FIFA 23, NBA 2K23 ou encore Two Point Campus. C’est désormais une véritable pépite et un ténor en son genre qui est jouable gratuitement sur Nintendo Switch.

Une pépite jouable gratuitement avec le Nintendo Switch Online

Nouveau mois, nouveau « jeu gratuit » pour les membres du Nintendo Switch Online. Le programme « Jeu à l’essai » est confortablement installé depuis de nombreuses années et Big N ne compte donc pas s’arrêter en si bon chemin. L’initiative permet à des millions d’abonnés de découvrir de nouveaux jeux de différents calibres et genres. Exclusivités, jeux indépendants, mastodontes de l’industrie... des productions de tous horizons sont régulièrement mises en avant. Pour cette rentrée, Nintendo joue cartes sur table avec l’un des jeux les plus appréciés en son genre. Slay the Spire est en effet jouable gratuitement via le Nintendo Switch Online du 19 au 23 septembre 2023. Ce jeu à l’essai est déjà disponible au téléchargement.

Souvent imité, jamais égalé, Slay the Spire a rabattu les cartes en ouvrant les vannes d’un tout nouveau genre avec son modèle hybride envoûtant mêlant deckbuilding et rogue lite. Un immanquable du jeu vidéo indépendant et du genre, qui vous invite à explorer des donjons à la recherche des meilleures cartes pour construire le deck le plus redoutable possible pour affronter des ennemis et utiliser des combos pour parvenir à tuer la Spire. Une boucle de gameplay aussi prenante que jouissive qui vous pousse à toujours mieux optimiser vos runs. Les membres du Nintendo Switch Online vont donc pouvoir découvrir le phénomène de 2019 par eux-même grâce au programme « Jeu à l’essai ».

Slay the Spire est encore aujourd’hui considéré comme une véritable référence en la matière. Le jeu a connu un véritable succès critique, aussi bien auprès des joueurs que de la presse. Son score Metacritic sur Nintendo Switch s’élève tout de même à 89 quand il cumule près de 120 000 évaluations extrêmement positives sur Steam. Un titre à ne pas rater donc.