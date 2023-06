Peu importe la plateforme, il n’a jamais été aussi facile de faire de nouvelles découvertes vidéoludiques qu'aujourd'hui. Si l’Epic Games Store continue de frapper fort avec ses jeux gratuits conservés à vie, les constructeurs y vont désormais tous de leurs abonnements avec des avantages pour le moins intéressants. Que ce soit le Xbox Live Gold, le PS Plus ou le Nintendo Switch Online, tous permettent d’essayer des productions « gratuitement » dans le cadre de leur abonnement. Du côté de la marque rouge, ce sont les titres rétro qui sont mis à l’honneur avec de nouveaux ajouts mensuels. Les membres du NSO peuvent également tester tous les mois un nouveau jeu dans son intégralité. Cela de juin 2023 est disponible. Il ne s’adressera clairement pas à tout le monde, mais il est clairement dans le haut du panier.

Un nouveau jeu jouable gratuitement avec le Nintendo Switch Online

Comme chaque mois, ou presque, un nouveau jeu Nintendo Switch peut être testé gratuitement. Dans le cadre du programme « Jeu à l’essai », la firme japonaise permet de jouer à l’intégralité d’une production pendant une semaine complète. Ce sont parfois des exclusivités maison qui sont mises à l’honneur, tout comme des productions indépendantes ou plus modestes qui mériteraient d’être plus connues du grand public. Et de temps à autres, ce sont de gros jeux AAA qui sont « gratuits » pendant quelques jours. L’initiative mettra ce mois-ci une simulation de sport, encore une fois. On se souvient que FIFA 23 s’était rendu disponible pour les abonnés en mars dernier. C’est au tour de NBA 2K23 d’être gratuit pour les membres du Nintendo Switch Online.

Du 7 au 13 juin 2023, c’est donc l’une des plus grosses simulations de basket qui est jouable intégralement. Pour mémoire, le programme « jeu à l’essai » permet de tester le jeu complet, ainsi que l’ensemble de ses mises à jour gratuites, sans aucune restriction ou concession. Les abonnés ont donc accès à l’ensemble des fonctionnalités, contenus et modes de jeu. Les membres Nintendo Switch Online ont donc une semaine pour faire quelques parties. Ils pourront même tenter de terminer le mode Ma CARRIÈRE, qui fait office de mode histoire. Ici, un personnage créé de toutes pièces par le joueur devra se mesurer aux ténors de la discipline pour espérer se faire une place dans le milieu. Le mode MyTeam sera également accessible. Il permet de créer sa propre équipe en associant les All-Stars d'aujourd'hui avec des légendes éternelles.

Un essai gratuit de NBA 2K23 à ne pas louper

Au programme également de ce jeu gratuit Nintendo Switch Online, le retour du Jordan Challenge où il faut essayer d’égaler les statistiques de la légende et ses derniers tirs emblématiques. Celles et ceux qui souhaiteraient créer leur propre dynastie pourront quant à se tourner vers le mode Mon MG, qui ajoute une petite pointe de gestion à NBA 2K23. Autant dire qu’avec une production du genre, les abonnés auront clairement le temps de se faire une bonne idée du jeu. On ne peut que recommander aux plus curieux de l’essayer tant il a été un succès critique. Animations retravaillées, refonte graphique, nouveautés de gameplay, système de tir perfectionné et durée de vie solide sont autant d’éléments qui ont charmé les amateurs de basket.