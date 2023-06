Tous les mois ou presque, Nintendo propose aux abonnés de son service en ligne de tester gratuitement un nouveau jeu. Parfois ce sont des exclusivités Switch, parfois des grosses productions et d’autres des titres plus modestes ou passés sous le radar du grand public lors de son lancement. Une initiative qui vise donc à mettre en avant un portfolio diversifié de jeux de tout calibre. Le mois de mai aura été marqué par un spin-off de Zelda pour les membres du Nintendo Switch Online, mais c'était globalement calme, même pour les ajouts de jeux rétro. Big N rattrape le tir avec une production qui se classe dans le haut du panier. Voici quel titre sera jouable gratuitement pour les abonnés en juin 2023. Un indice chez vous, il fait également partie du line-up du PS Plus Essential de ce mois.

NBA 2K23 jouable gratuitement avec le Nintendo Switch Online

Nouveau mois, nouvel essai gratuit pour les abonnés Nintendo Switch Online. Pour célébrer le lancement de Zelda Tears of the Kingdom, la firme japonaise avait mis en avant l’un de ses spin-off certes apprécié mais méconnu du grand public en mai. Pour le mois de juin, les papas de Mario misent sur une grosse production. Elle ne parlera pas à tout le monde, mais sa qualité reste indéniable. Là où le foot était à l’honneur en mars dernier, place au basket. Du 7 au 13 juin 2023, c’est donc NBA 2K23 qui sera gratuit dans le cadre du programme « Jeu à l’essai » du Nintendo Switch Online. Comme son nom le laisse attendre, cette initiative permet de tester sans frais et sans concession le jeu dans son intégralité avec l’ensemble de ses fonctionnalités, ainsi que son contenu et ses mises à jour gratuites.

Avec ce nouveau jeu « gratuit » Nintendo Switch Online, cela signifie que pendant une semaine, les joueuses et les joueurs pourront tenter de terminer l’intégralité du mode Ma CARRIÈRE, où leur personnage devra se mesurer aux plus grands joueurs du monde et se faire une place dans le milieu. Le monde MyTeam sera également de la partie, leur permettant de créer leur propre équipe en associant les All-Stars d'aujourd'hui avec des légendes éternelles.

L'un des meilleurs jeux de basket à ce jour

Celles et ceux qui aimeraient un soupçon de gestion pourront créer leur propre dynastie dans le mode Mon MG et même diriger leur ligue dans, eh bien le mode Ma LIGUE. Les plus nostalgiques bondiront sur le Jordan Challenge qui fait son grand retour pour l’occasion. Enfilez les chaussures de la légende pour égaler ses statistiques et ses derniers tirs emblématiques, tout en écoutant les témoignages de ceux qui ont assisté à son évolution.

Bref, autant dire qu’une semaine d'essai grâce au Nintendo Switch Online suffira à se faire une idée concrète de NBA 2K23 qui a été un véritable succès critique. Ses nouveautés, ses améliorations graphiques, ses animations plus travaillées, son système de tir perfectionné et sa durée de vie ô combien généreuse ont charmé les joueurs. Si vous hésitiez à sauter le pas, cet essai gratuit Nintendo Switch Online est l’occasion parfaite. Si vous êtes abonné, vous pouvez d’ores et télécharger pré-télécharger le jeu en attendant sa disponibilité le 7 juin 2023.