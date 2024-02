La Nintendo Switch vous fait déjà profiter d'une de ses plus grosses cartouches du début d'année et ce, totalement gratuitement ! Curieux ou impatient, c'est le moment de sortir votre Switch.

Nintendo est bien moins bruyant que PlayStation et son State of Play et Xbox avec son Direct de ce début d’année. Il n'empêche que le constructeur prépare de grosses sorties lui aussi. Deux très gros titres sont attendus sur Nintendo Switch au mois de février et mars, l’un nous mettra en scène Mario et l’autre la Princesse Peach. Et pour l’heure, c’est le plombier moustachu qui va se laisser approcher gratuitement avant la sortie de sa prochaine aventure.

Une grosse sortie Nintendo Switch jouable gratuitement dès maintenant !

Parmi les sorties jeux vidéo de février 2024, quelque part entre les gros AAA très attendus, on peut apercevoir une casquette rouge et une moustache que l’on reconnaîtrait entre mille. Nintendo prépare en effet un nouveau jeu Mario pour ce début d’année : Mario vs Donkey Kong, célèbre spin-off de la licence (amusant lorsqu’on sait que c’est bien ce duo qui a permis au plombier de se lancer en solo à l’époque) qui va avoir le droit à un nouvel opus flambant neuf. Jeu de plateforme oui, mais surtout d'énigme, Mario vs Donkey Kong vous propose de traverser des tableaux en résolvant des énigmes sur le chemin. L’objectif final étant d’affronter Donkey Kong, le vilain de cet opus. Une recette qui a fait ses preuves avec quelques épisodes auparavant et qui revient donc en grande pompe sur Nintendo Switch le 16 février prochain.

La bonne nouvelle, c’est que le jeu sera jouable gratuitement avant sa sortie sur Nintendo Switch. Nintendo vient en effet d’annoncer la mise en ligne d’une démo de son prochain gros jeu exclusif. Elle comprend quelques niveaux de difficulté variés et des puzzles différents histoire de se faire la main et de prendre un peu la température. C’est donc le moment ou jamais d’en profiter que vous soyez impatient d’avoir le jeu final ou simplement si vous êtes curieux ou indécis. En prime, il n’y a absolument aucun prérequis, si ce n’est avoir une console et une connexion internet évidemment. Vous retrouverez la démo gratuite de Mario vs Donkey Kong directement sur l'eShop dans l'onglet dédié.