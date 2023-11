Tous les mois ou presque, Big N propose à ses abonnés de découvrir une nouvelle production. Parfois récente, parfois plus ancienne, de temps à autre une exclusivité et dans d’autres cas un simple titre d’un de ses partenaires, l’initiative Jeux à l’essai » permet aux abonnés du Nintendo Switch Online d’élargir ses horizons. L’heureux élu de novembre est parfait pour se mettre sous la couette avec un petit thé ou un chocolat chaud. Attention toutefois, il ne vous reste pas beaucoup de temps pour essayer ce nouveau jeu « gratuit » sur Nintendo Switch.

Fae Farm encore gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online

Jusqu’au 28 novembre à 23h59, les membres du Nintendo Switch Online peuvent donc encore découvrir Fae Farm. Un titre cosy comme tout qui s’inspire ouvertement des ténors de la simulation de vie agricole comme Stardew Valley en y ajoutant des éléments d’Animal Crossing de jeu de rôle. Petite particularité, ce jeu actuellement gratuit pour les abonnés vous permet de jouer avec trois autres personnes si vous le souhaitez. Construction, amitié, magie, exploration, personnalisation, fabrication, cuisine, création de potions, pêche, chasse aux insectes et même romance… Fae Farm a tous les ingrédients pour occuper sereinement vos soirées. Ça et d’adorables créatures dont vous devez prendre soin. Si vous vous occupez assez bien d'elles, elles pourront vous fournir de précieux matériaux, mais aussi des œufs pour élever des bébés animaux.

Un bon petit jeu « gratuit » à essayer sur le Nintendo Switch Online donc. Le titre a reçu un accueil chaleureux depuis son lancement. Si vous aimez Stardew Valley et Animal Crossing, ce jeu semble franchement fait pour vous. Fae Farm reprend amplement tous les éléments qui ont fait le succès de ses illustres modèles, et les joueurs qui l’ont essayé soulignent son gameplay bien rodé, son univers féérique, ses dialogues sympathiques et ses graphismes agréables. Beaucoup estiment en revanche qu’il mériterait quelques ajustements sur la durée afin de rendre les journées in-game moins fastidieuses. « Ça pourrait devenir un must-have du genre » peut-on lire à son sujet, mais la proposition actuellement disponible sur Nintendo Switch vaut quand même le coup d'œil. Vous avez encore quelques heures pour le tester.