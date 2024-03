De temps à autre, le Nintendo Switch Online a des petites surprises en réserve pour ses abonnés. Ça peut être, par exemple, de nouveaux ajouts pour le Pack Additionnel. C'est le cas avec F-Zero Maximum Velocity, le grand classique de la GameCube, qui arrive dès demain dans le catalogue de la console. Mais aujourd'hui, on n'est pas venu vous parler de ça. En fait, on vient d'apprendre que dès aujourd'hui, il est possible de tester gratuitement une sortie attendue de pied ferme par les fans. Une occasion en or à ne pas louper.

La démo de ce jeu très attendu est disponible sur le Nintendo Switch Online

Parmi les sorties sur Nintendo Switch qui se font désirer depuis longtemps, on retrouve Inazuma Eleven : Victory Road. A l'origine, ce jeu fut annoncé en... 2016. Il devait initialement sortir en 2018, avant d'être repoussé en 2019, puis en 2020. Mais manque de bol, le développement du nouvel opus a repris de zéro. Un coup dur pour les fans qui l'attendent depuis de longues années. Finalement, il est revenu sur le devant de la scène en 2022 avec un nouveau nom, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, vous pouvez faire vos premiers pas dessus, sans débourser quoi que ce soit.

En effet, une démo du titre a été déployée dans plusieurs pays. En France, elle a débarqué ce 28 mars 2024 à 12h00. Pour être plus précis, il s'agit d'une bêta ouverte et gratuite qui sera disponible pendant trois mois, soit jusqu'au 28 juin prochain. La particularité de cet essai gratuit, c'est qu'il est exclusif à la Nintendo Switch. Pour rappel, Inazuma Eleven : Victory sortira également sur d'autres supports, mais c'est la machine de Big N qui a eu droit à cette belle opportunité. Il va sans dire que ça fera quelques déçus.

Quant à la bêta en elle-même, elle propose deux modes de jeu : le mode Compétition et le mode Histoire. On vous invite à commencer par le premier, car l'autre ne sera pas disponible au lancement, mais plutôt dans le cadre d'une future mise à jour. Par ailleurs, sachez qu'il ne sera pas possible de transférer sa sauvegarde de la démo dans le jeu le jour J. Pour certains, ce n'est pas forcément un problème, mais dans le doute, mieux vaut prévenir. En tout cas, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, même si c'est seulement accessible aux abonnés du Nintendo Switch Online.

Une expérience qui s'annonce prometteuse

Le gros morceau de cette bêta, c'est sûrement le mode Compétition. Au programme, des matchs en solo ou en ligne effrénés avec trois équipes différentes. On a les Inazuma All-Stars, les Champions nationaux et les Maîtres d’Alius. En tout, ça nous fait un total de 48 joueurs, ce qui est assez conséquent. Vous pouvez bien sûr entraîner votre équipe avec des points d'expérience, augmenter la rareté des joueurs, bref, c'est une démo qui est complète. Et elle va sans doute mettre l'eau à la bouche de la communauté. En attendant la sortie complète, vous savez ce qui vous reste à faire.