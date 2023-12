En ce moment, on est en plein dans la période des fêtes de fin d'année. Vous savez ce que ça veut dire, c'est l'heure de faire pleuvoir les cadeaux, et ça, Nintendo l'a bien compris. Il compte enfiler son manteau de Père Noël et faire de belles surprises aux détenteurs de la Switch. Ainsi, trois nouveaux jeux sont disponibles gratuitement pour les abonnés au Online, et plus précisément à ceux qui détiennent le fameux Pack additionnel.

Trois nouveaux jeux gratuits pour le Nintendo Switch Online

Pour rappel, le Pack additionnel vous permet d'accéder à un catalogue rétro vous plongeant dans les jeux de la N64. On y retrouve des titres GoldenEye 007, Banjo-Kazooie, mais aussi Paper Mario et F-Zero X. Pour le mois de décembre 2023, Nintendo a vu les choses en grand, en ajoutant trois nouveaux jeux à faire gratuitement via le service. On a d'abord Jet Force Gemini qui avait déjà été annoncé il y a deux semaines. Le TPS sortie en 1999 est un grand classique de l'époque, et si vous aimez le genre, il ne faut surtout pas le rater.

Ensuite, on retrouve Harvest Moon 64, un jeu mêlant simulation de vie et RPG, dont le but est de s'occuper d'une ferme léguée par son grand-père. Il faut avoir le meilleur ranch, tout en prenant part à diverses activités. La plupart d'entre vous connaissent sans aucun doute la franchise qui, aujourd'hui, est devenue Story of Seasons. C'est un incontournable pour tous les fans de gestion, de simulation, et de jeu de rôle, et c'est à faire dès maintenant via le Pack additionnel du Nintendo Switch Online.

Enfin, on a également 1080° Snowboarding, sorti en 1998. Là, il n'est pas question de gérer sa ferme ou de tirer sur tout ce qui bouge. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de course, avec pour élément principal le snowboard. Au total, vous pouvez incarner cinq personnages différents, et huit pistes sont à votre disposition pour les essayer. Il faut savoir que le titre développé par Nintendo a rencontré un succès assez bluffant, avec plus d'un million d'exemplaires écoulé. C'était une belle prouesse, et vous comprendrez peut-être pourquoi en lui donnant une chance sur votre Switch.

Un autre jeu à faire gratuitement

Si le rétro, ce n'est pas votre tasse de thé, alors ne vous inquiétez pas, Nintendo a pensé à tout. En effet, vous pouvez actuellement essayer Suika Game, sans frais supplémentaires, et jusqu'au 11 décembre prochain. Il fait partie de l'offre Jeux à l'essai, ce qui explique qu'il ne restera pas longtemps gratuit. Le titre est arrivé sur la console en octobre 2023 (décembre 2021 au Japon), et c'est déjà un énorme carton. On parle d'environ 4 millions de joueurs à avoir craqué pour lui.

Au niveau du concept, il n'y a rien de bien sorcier. Il faut remplir une boîte avec des fruits, et à chaque fois qu'on en met un dedans, on gagne des points. On doit donc obtenir le meilleur score avant que ça ne déborde, ce qui symbolise le Game Over. Pour se faciliter la tâcher, il est possible de fusionner des fruits identiques pour en créer un qui sera plus massif. Ainsi, son type va changer et il peut finir en grosse pastèque. Bref, ça promet des parties courtes, mais intenses.