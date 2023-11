Depuis un certain temps, les joueurs bénéficient de plusieurs services gratuits, tant sur console que sur PC. En plus de l'Epic Games Store et d'Amazon Prime Gaming, Nintendo gâte également ses utilisateurs sur la Nintendo Switch. Cette fois-ci, il s'agit de l'ajout d'un jeu gratuit disponible pour une période d'essai d'une semaine.

Une belle découverte pour Nintendo Switch

Ainsi, ce jour une nouvelle opportunité de jeu s'offre aux membres du Nintendo Switch Online en Amérique du Nord et en Europe. Fae Farm, un titre de simulation sera disponible pour un essai gratuit. Du 22 novembre à 10h00 jusqu'au 28 novembre à 23h59, les membres pourront télécharger et essayer l'intégralité du jeu Fae Farm sans frais supplémentaires.

Fae Farm est un jeu de simulation de vie agricole avec des éléments de jeu de rôle, développé et publié par Phoenix Labs. Les joueurs commencent leur aventure après avoir été naufragés sur une île, où ils sont secourus par le maire d'une communauté agricole amicale et reçoivent une ferme inutilisée​​.

Le jeu permet aux joueurs de s'évader en offrant une expérience RPG pour 1 à 4 joueurs. Les joueurs peuvent fabriquer, cultiver et décorer pour développer leur propriété, et utiliser des sorts pour explorer l'île enchantée d'Azoria. Les critiques récentes du titre sont très positives. Un très bon point.

Il va falloir faire vite

Fae Farm est décrit comme une expérience de simulation de vie et de ferme riche et visuellement attrayante. Les joueurs peuvent s'attendre à une variété d'activités telles que la récolte, la fabrication d'objets, l'exploitation minière de ressources et l'interaction avec des personnages, le tout dans un environnement très inclusif​​. Le jeu fait beaucoup penser à Animal Crossing. D'ailleurs, ces deux titres partagent effectivement des éléments communs. Tels que la gestion d'une ferme ou d'un espace de vie, l'interaction avec des personnages mignons et un monde pittoresque.

Par contre, il va falloir être rapide. Cette offre gratuite est limitée dans le temps (1 semaine) et une réduction de 25 % sur le prix digital est aussi présente du 20 novembre à 10h00 au 3 décembre à 23h59. Loin de perdre le nord, Nintendo sait que vous pouvez craquer.

Notons enfin que les membres du Nintendo Switch Online ont l'opportunité de gagner 100 points Platinum en essayant simplement ce jeu disponible en essai gratuit. Pas mal non ?

De votre côté, que pensez-vous de ce nouveau jeu gratuit pour une durée limitée ? Est-ce le genre d'expérience qui vous intéresse ?