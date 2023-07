On le sait les joueurs sont de grands nostalgiques et sur Nintendo Switch beaucoup aiment pouvoir jouer à d'anciennes pépites pour se remémorer de bons souvenirs

Chaque année, il est clair que de plus en plus de titres sont considérés comme des jeux rétro. Si pour certains les consoles Xbox 360 et PlayStation 3 sont déjà dans cette catégorie, pour d'autres il faut remonter encore plus loin. Dans tous les cas, l'amour pour l'ancien est très grand et la nostalgie guète l'ensemble des joueuses et des joueurs. Sur Nintendo Switch par exemple, nombreux sont ceux à réclamer d'anciennes merveilles d'un autre âge.

Un espoir pour les jeux GameCube sur Nintendo Switch

Comme le rapporte Go Nintendo, il y a peu nous avons pu apprendre l'existence d'un PDF qui résume la 83e assemblée générale annuelle des actionnaires. Nous pouvions d'ailleurs vous en parler à propos du manque de puissance de la Nintendo Switch. Désormais via ce bais, il s'agit de glaner des informations sur les jeux GameCube sur la console hybride de Nintendo et c'est Shuntaro Furukawa en personne, président de Nintendo qui s'exprime sur le sujet. Voici ce que l'on peut lire sans détour :

Sera-t-il possible de jouer à des logiciels sortis sur Nintendo GameCube ou Wii U sur la Nintendo

Switch ?

Furukawa :

Parmi les titres sortis sur Nintendo GameCube, les versions HD de Pikmin 1 et Pikmin 2

(version numérique) sont disponibles depuis le 22 juin sur Nintendo Switch. Nous apprécions votre

demande et votre opinion à ce sujet.

Ce n'est en fait ni une confirmation ni une infirmation mais on sait toutefois que même en interne, les actionnaires s'intéressent à la question. Et il y a fort à parier que si le succès est au rendez-vous pour les deux versions HD de Pikmin, d'autres jeux suivront. Outre The Legend of Zelda : The Wind Waker qui est une rumeur persistance à propos d'un portage sur Nintendo Switch, on pourrait aussi imaginer de nombreux autres jeux cultes. Notons que le même genre de question est posée pour les titres Nintendo 64 et on a le droit à la même réponse de la part de Furukawa.

La GameCube, un super catalogue

La Nintendo GameCube est une console de jeux vidéo sortie en 2001 et évidemment comme pour chaque génération de console, on se remémore avec enthousiasme et nostalgie certains jeux marquants. À la volée pour ces jeux inoubliables on peut citer Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, Super Mario Sunshine ou encore Eternal Darkness : Sanity's Requiem qui a pu effrayer toute une génération de joueurs GameCube.

De votre coté, quel jeu aimeriez-vous retrouver sur Nintendo Switch ?