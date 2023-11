Nintendo possède un grand nombre de licences qui sont considérées comme cultes dans la sphère vidéoludique. Les franchises Mario et Zelda en sont les fières représentantes, mais elles ne sont pas les seules. En effet, la firme a fait renaître une certaine franchise iconique qui s'était absentée pendant 20 ans sous la forme d'un titre inédit. Ce dernier est disponible gratuitement pour les abonnés au Switch Online, et ce n'est pas tout. Il s'est récemment offert du nouveau contenu qui vaut le détour.

Du contenu inédit pour ce jeu gratuit sur le Nintendo Switch Online

Avez-vous deviné le nom du jeu signé Nintendo ? Il s'agit de F-Zero 99, qui signe le grand retour de la série disparue depuis 2004. Bon, ce n'est pas un nouvel opus à proprement parler. Ce n'est même pas un remake ou un remaster, mais le titre original de 1990. La différence ici, c'est que ça prend la forme d'un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. On est donc à la fois plongé dans la nostalgie dans du neuf. Depuis sa sortie, le jeu a toujours affiché un contenu plutôt conséquent. Mais récemment, il a eu la chance d'être gonflé par Big N avec l'arrivée d'un nouveau mode.

Il a été teasé par Nintendo, et ça y est, les détenteurs du Switch Online peuvent maintenant profiter du mode Classique dans F-Zero 99. Cette fois, il n'est plus question de faire la course contre 99 personnes, mais contre 20. Oui, comme à l'époque, ce qui va sûrement faire plaisir aux fans de la première heure. Puisqu'il n'y a plus autant de monde sur la piste, des petits changements sont à déclarer. Le « Turbo Boost » ne pourra être utilisé qu'une seule fois par tour. D'ailleurs, le fait de renverser des joueurs n'augmentera pas la jauge de puissance.

Ce n'est qu'un avant-goût de ce qu'on peut trouver dans le mode Classique. Pour se plonger dans l'ambiance des années 90, on peut changer le ratio de l'écran pour qu'il soit en 4:3. Ça lui donne un aspect rétro fort plaisant. En outre, une nouvelle fonctionnalité fait son entrée avec cet ajout : les Lucky Ranks. Il suffit de jouer cinq courses et d'atteindre le rang mystère pour obtenir des récompenses diverses et variées. C'est une occasion à ne pas manquer pour celles et ceux qui possèdent le Nintendo Switch Online.

Encore plus de contenus à venir pour F-Zero 99

Nintendo ne compte pas en rester là. Des plans pour F-Zero 99, il en a, mais pour l'instant, il se garde bien de nous les révéler. Dernièrement, trois nouveaux circuits ont été ajoutés : Fire Field, Mute City III et Red Canyon II. Si vous n'avez pas touché au jeu depuis un certain temps, vous ignorez peut-être qu'une nouvelle league est arrivée dans le mode Grand Prix, la King League. Encore une fois, tout ceci est gratuit, mais uniquement si vous possédez l'abonnement au Switch Online. Il y a encore du monde sur la piste, alors n'hésitez surtout pas à sauter le pas.