Au fil des années, la Nintendo Switch a connu des changements et des évolutions. Cependant, pour les joueurs, tous ne vont pas forcément dans le bon sens.

La Nintendo Switch, comme toute console de jeux vidéo, bénéficie d'évolutions logicielles au fil du temps. Si la majorité d'entre elles sont bien accueillies par les joueurs, certaines laissent ces derniers plus dubitatifs. C'est le cas de cette mise à jour qui concerne spécifiquement la solution anti-triche que les joueurs PC redoutent...

La Nintendo Switch n'est pas épargnée

Sur PC, il y a un terme qui suffit à faire frémir de nombreux joueurs : Denuvo. Denuvo est une technologie de protection anti-piratage (DRM) conçue pour empêcher la copie illégale des jeux vidéo. Depuis son introduction, Denuvo a été intégré dans de nombreux jeux afin d'empêcher leur piratage pendant les premières semaines ou mois. Pourquoi ? Car c'est durant cette période que les ventes sont généralement les plus importantes.

Cependant, malgré sa popularité dans l'industrie, elle fait l'objet de controverses. Certains utilisateurs et développeurs se sont montrés préoccupés par son impact potentiel sur les performances des jeux, suggérant que sa présence pourrait ralentir ou altérer le bon déroulement des titres protégés. De plus, beaucoup estiment qu'ils subissent injustement les conséquences des mesures anti-piratage, même après un achat légitime, étant donné qu'ils doivent passer par des vérifications régulières de leurs droits d'accès. Une discussion qui persiste depuis de nombreuses années et qui, aujourd'hui, pourrait toucher la Nintendo Switch.

Des problèmes en perspective ?

C'est l'entreprise elle-même qui a annoncé la nouvelle sur X (anciennement Twitter), comme le montre l'extrait ci-dessous :

Le logiciel de protection Denuvo est désormais à la disposition des développeurs créant des jeux pour la Switch via le portail de Nintendo. Dans son communiqué de presse, la société affirme que sa solution s'intègre "de manière transparente dans la chaîne d'outils de développement sans affecter l'expérience de jeu"... C'est évidemment une nouvelle avancée dans la lutte de Nintendo contre l'émulation. Le géant japonais souhaitant en effet tout mettre en œuvre pour dissuader les joueurs de se tourner vers cette option. Big N souhaite en réalité proposer ses propres solutions, ce qui est compréhensible. C'est ce que l'on pouvait apprendre par l'intermédiaire de Shuntaro Furukawa (président de Nintendo) il y a peu.

Cette initiative de Nintendo pour la Switch illustre aussi la détermination croissante des entreprises de jeux vidéo à protéger leurs œuvres. En s'associant à Denuvo, reconnu pour son efficacité en matière de protection DRM, Nintendo espère offrir une plateforme plus sécurisée, réduisant ainsi le risque de piratage. Comment cela affectera-t-il l'expérience des joueurs ? Et jusqu'où iront les entreprises pour protéger leurs jeux ? Seul l'avenir nous dira si cette collaboration sera bénéfique pour tous.