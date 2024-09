C'est malheureusement une triste annonce officielle pour les deux ans de bons et loyaux services de cette exclusivité Nintendo Switch pourtant appréciée

Sorti exclusivement sur Nintendo Switch le 9 septembre 2022, Splatoon 3 fêtait donc son deuxième anniversaire il y a pile une semaine, avec aujourd'hui une annonce quelque peu douce-amère à son égard. Après les célébrations, le titre perd donc officiellement un peu de ses couleurs. Il suit malheureusement le même schéma que son aîné, pour lequel l'injection de nouveau contenu s'est également arrêtée après deux ans de service actif.

Dernier coup de peinture pour l'exclusivité Nintendo Switch Splatoon 3

Alors que la semaine dernière se tenait l'événement Grand Festival pour Splatoon 3, l'exclusivité Nintendo Switch semble avoir rendu sa dernière peinture majeure. Deux ans après sa mise en service, le titre a régulièrement reçu de nouvelles armes, événements et fonctionnalités. Mais tout cela appartient visiblement au passé, comme indique le compte officiel X.com de la dernière licence exclusive à la Nintendo Switch en date.

« Après deux ink-croyables années pour Splatoon 3, les mises à jour régulières vont s'arrêter. Mais ne vous inquiétez pas ! Splatoween, la Fête Givrée et les Nuits d'Été continueront de revenir avec quelques thèmes récurrents ». Comme Splatoon 2 sorti sur Nintendo Switch en juillet 2017 et la fin des ajouts de contenu effectives en juillet 2019, le troisième opus suit hélas exactement le même cheminement. Il ne faudra donc plus attendre de nouveau contenu comme armes ou fonctionnalités à l'avenir pour Splatoon 3.

L'équipe derrière le jeu indique toutefois que « des mises à jour d'équilibrage sur les armes continueront de sortir si le besoin s'en fait sentir. De même, des événements réguliers comme les défis mensuels sont pour l'instant maintenus ». C'est toutefois bel et bien la fin de l'injection colorée de nouveaux contenus pour le troisième opus en date de la dernière licence originale de Nintendo. Rendez-vous dans un an ou deux, avec un sérieux coup de peinture visuel, sur le quatrième opus, très probablement sur Nintendo Switch 2, si une suite a bien lieu ?

Source : Compte officiel de Splatoon sur X.com