Nintendo compte à son actif de nombreuses licences cultes qui réunissent des communautés gigantesques. Il y a peu, l'une d'entre elles a refait surface après 20 ans d'absence. Une longue attente pour les fans qui n'y croyaient plus. Et non seulement un nouveau jeu de cette franchise est maintenant disponible, mais il est en plus gratuit pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Difficile de ne pas être curieux et de lancer au moins une fois, d'autant qu'il vient d'accueillir une belle mise à jour.

Une grosse mise à jour gratuit pour F-Zero 99

Nous parlons bien évidemment de la série des F-Zero, dont le dernier en jeu date de 2004. Cela ne nous rajeunit pas. Néanmoins, les fans ont été pris de court par Nintendo. En effet, nous n'avons pas affaire à un nouvel épisode, ou un remaster / remake. F-Zero 99 n'est autre que le titre original de 1990, remanié sous forme d'un battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. La corde nostalgique est donc jouée, puisqu'on retrouve les circuits classiques du premier jeu ainsi que les bolides qui vont avec. Toutefois, même s'il y a des déçus, Big N compte bien gonfler le contenu de cet opus un peu différent.

Nintendo l'avait teasé et ça y est, trois nouveaux circuits sont dès à présent disponibles pour F-Zero 99. Conformément à ce que le dataminer Oatmealdone avait annoncé, il s'agit bien de Fire Field, Mute City III et Red Canyon II. Mais ce n'est pas tout. À cela s'ajoute une nouvelle league au mode Grand Prix : la King League. Idéal pour corser la difficulté. Nous rappelons que tout ceci est gratuit, et que F-Zero 99 est accessible uniquement via l'abonnement Nintendo Switch Online, sans frais supplémentaire.

Un battle royale énervé pour les abonnés au Nintendo Switch Online

F-Zero 99 offre différents modes de jeux pour varier sa proposition. On a le mode Grand Prix, Team Battle et Pro Tracks. Le mode principal, l'un des plus joués, est une simple course en ligne où un total de 99 joueurs peut se disputer le titre. Cependant, il y a une fonctionnalité qui vient pimenter la partie. Tous les concurrents possèdent une jauge d'énergie. Elle peut être utilisée pour obtenir un boost temporaire ou pour passer sur une piste invisible au-dessus des concurrents grâce aux Super Étincelles laissées par les collisions. Une fois qu'elle est vide, c'est l'élimination et il est possible de percuter ses adversaires pour la faire baisser plus rapidement. Ces mécaniques permettent d'obtenir des courses endiablées plutôt plaisantes.