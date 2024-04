Nintendo dévoile un gros segment de gameplay pour l'une des exclusivités les plus attendues sur Nintendo Switch. Vous allez adorer, surtout si vous aimez les jeux classiques.

À l'approche de la sortie mondiale de Paper Mario: The Thousand-Year Door sur Nintendo Switch le 23 mai, Nintendo a publié une bande-annonce détaillée présentant les principales caractéristiques du jeu. Ce RPG basé sur un univers en papier offre une aventure riche mêlant exploration, combat et une trame narrative que les fans de Mario devraient aimer.

Paper Mario se montre sur Nintendo Switch

Dans ce nouvel opus, Mario reçoit une invitation de la Princesse Peach pour se rendre à Rogueport afin de rechercher un trésor mystérieux. Cependant, l'aventure prend une tournure inattendue avec l'enlèvement de Peach par les X-Nauts, propulsant Mario dans une mission de sauvetage héroïque. Le jeu permet également de contrôler la Princesse pendant certains moments clés de sa captivité.

L'une des particularités de Mario dans ce jeu est sa capacité à exploiter sa forme de papier pour accomplir des exploits autrement impossibles, comme se glisser dans des passages étroits ou se transformer en avion de papier pour franchir de longues distances. Tout un programme.

Le système de combat conserve son aspect classique basé sur le timing. Les joueurs doivent appuyer sur un bouton juste avant l'impact d'une attaque pour la rendre plus efficace. Mario peut également équiper des badges qui lui confèrent de nouvelles capacités et compter sur l'aide de ses compagnons de route, comme Goomélie. De plus, la performance des joueurs peut influencer l'aide reçue de la part d'un public virtuel qui assiste aux combats.

Pour mémoire, il s'agit du remake de Paper Mario. Qui est un jeu développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo, initialement sorti sur la console Nintendo 64 en 2000. Ce jeu marque une évolution du jeu Super Mario RPG et est le premier de la série des Paper Mario. À l'époque, le jeu a été bien reçu pour son côté assez novateur. Assez pour donner envie d'en faire un remake sur Nintendo Switch.