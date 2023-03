Une nouvelle démo d'un hit Nintendo Switch vient d'être publiée sur l'eShop.

Une démo à ne pas manquer sur Nintendo Switch

Parmi tous les jeux Nintendo Switch sorti à ce jour, Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est assurément l'un des meilleurs et une exclusivité immanquable de la plateforme. Malgré toutes ses qualités, le titre a « sous-performé » selon Ubisoft qui, pour inverser la vapeur, va miser sur une démo gratuite de Mario + The Lapins Crétins 2. Une version d'essai disponible dès maintenant sur l'eShop de Big N, et qui dure environ deux heures.

Durant ces deux heures, les joueurs vont pouvoir parcourir le premier monde du Littoral Lumineux et ainsi en découvrir ses secrets. Une bonne entrée matière qui devrait suffire à savoir si vous accrochez ou non à cette exclusivité Nintendo Switch d'Ubi. Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est la suite de Kingdom Battle qui améliore à tous les niveaux le précédent jeu.

Le premier DLC de Mario + The Lapins Crétins 2 est disponible

Ce n'est pas l'unique annonce d'Ubisoft sur son tactical-RPG. Dès aujourd'hui, les détenteurs du season pass - vendu via l'édition Gold de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope - ont accès à l'extension The Tower of Doooom, en exclu sur Nintendo Switch cela va de soi.

Toute la clique de Mario et des Lapins Crétins visitent une tour, possédée par Mme Bwahstrella, afin de la délivrer des forces de Cursa et de sauver un vieil ami, Spawny. Mais il y a un twist car dans ce mode, les batailles sont générées de manière procédurale et on ne choisit pas ses personnages. Quatre héros et sparks sont attribués aléatoirement, et il revient aux joueurs de les améliorer pour s'enfoncer toujours plus loin.

Dans The Tower of Doooom, la fin n'est que le commencement. Les joueurs victorieux débloqueront de nouvelles expéditions à la rejouabilité infinie, une difficulté croissante et de nouvelles récompenses cosmétiques. Via communiqué de presse.

L'extension The Tower of Doooom de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope est disponible sur Nintendo Switch.