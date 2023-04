Le film Super Mario Bros casse tout sur son passage. L’adaptation est un succès monstre et Big N en profite pour mettre en avant plusieurs jeux Nintendo Switch de la licence le temps de quelques promos. Une première vague avait été lancée, place à la seconde. Jusqu'au 4 mai 2023, quatre gros épisodes de la franchise profitent d’une réduction allant jusqu'à 33%. On retrouve notamment dans le lot deux jeux considérés comme des immanquables de la console : Super Mario Odyssey et Mario Kart 8 Deluxe.

Comme d’habitude, d’autres promos sont disponibles sur l’e-shop en même temps. La boutique en ligne de la Nintendo Switch ajoute presque tous les jours des réductions de nouveaux titres pouvant grimper jusqu’à -94%. Pour ne pas changer, nous vous avons préparé une sélection des meilleures offres classées par prix. Notez que la date de fin des promos sur les autres jeux Nintendo Switch autres que Mario varie selon le titre en question.

Quatre nouveaux jeux Mario en soldes

Captain Toad: Treasure Tracker : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Mario Kart 8 Deluxe : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

New Super Mario Bros. U Deluxe : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Super Mario Odyssey : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 20€

Axiom Verge 1 & 2 Bundle : 17,99€ au lieu de 35,98€ (-50%)

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions : 11,99€ au lieu de 79,99€ (-85%)

Card Shark : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Crysis 2 Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Crysis 3 Remastered : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Cult Of The Lamb : 16,24€ au lieu de 24,99€ (-35%)

Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 12,99€ au lieu de 22,99€ (-43%)

Knights And Bikes : 10,99€ au lieu de 21,99€ (-50%)

Lego Marvel Super Heroes 2 : 10,79€ au lieu de 59,99€ (-82%)

Little Nightmares I & II Bundle : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Mario + Rabbids Kingdom Battle : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Nobody Saves The World : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Ooblets : 19,99€ au lieu de 29,99€ (-33%)

Overcooked! 2 : 10,62€ au lieu de 42,49€ (-75%)

River City Girls : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Serious Sam Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Sniper Elite 3 Ultimate Edition : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Sniper Elite 4 : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Sniper Elite V2 Remastered : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Strange Brigade : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Tetris Effect Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 20,99€ (-40%)

Zombie Army 4: Dead War : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Zombie Army Trilogy : 11,89€ au lieu de 34,99€ (-66%)

Promos e-Shop à moins de 10€

Alba: A Wildlife Adventure : 8,99€ au lieu de 19,99€ (-55%)

Ashen : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Boomerang X : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Catan : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Disc Room : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Eldest Souls : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Grapple Dog : 6,64€ au lieu de 13,29€ (-50%)

Hollow Knight : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Hotline Miami Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

I Am Dead : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

If Found… : 5,49€ au lieu de 10,99€ (-50%)

In Sound Mind : 5,24€ au lieu de 34,99€ (-85%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 20,99€ (-52%)

Lego Jurassic World : 7,59€ au lieu de 39,99€ (-81%)

Lego The Incredibles : 7,79€ au lieu de 59,99€ (-87%)

Lego Worlds : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

Lone Ruin : 9,79€ au lieu de 13,99€ (-30%)

Mundaun : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

My Hero One's Justice : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Naruto: Ultimate Ninja Storm : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Olija : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

One Piece: Pirate Warriors 3 — Deluxe Edition : 9,59€ au lieu de 59,99€ (-84%)

Panzer Paladin : 7,20€ au lieu de 18,00€ (-60%)

Röki : 5,59€ au lieu de 19,99€ (-72%)

Sayonara Wild Hearts : 6,99€ au lieu de 11,99€ (-41%)

Sherlock Holmes And The Hound Of The Baskervilles : 5,19€ au lieu de 12,99€ (-60%)

Sludge Life : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Spelunky 2 : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Spiritfarer: Farewell Edition : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

Summer In Mara : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Tails Of Iron : 8,74€ au lieu de 24,99€ (-65%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 17,49€ (-42%)

The Lego Movie 2 Videogame : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Lego Ninjago Movie Videogame : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

The Lord Of The Rings: Adventure Card Game : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Trigger Witch : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Turnip Boy Commits Tax Evasion : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

Jeux Nintendo Switch à moins de 5€