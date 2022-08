Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des dernières promos Nintendo Switch de juillet 2022. Vous avez encore jusqu’au 3 août pour acheter l’un de ses jeux à prix cassé. Au programme des JRPG à la pelle avec la série Atelier, des jeux pour toute la famille, des jeux de sport et de courses, du roguelite et bien plus encore. Ces réductions seront ensuite remplacées par une nouvelle vague de promos Nintendo Switch. Big N a d’ailleurs annoncé que les jeux multijoueurs seront disponibles à petit prix dès le 4 août. On ne manquera évidemment pas de vous partager les plus croustillantes.

Dernières heures pour ces promos Nintendo Switch

Astérix & Obélix Baffez-les tous ! : 23,99 €(-40%)

: 23,99 €(-40%) Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX : 27,99 €(-30%)

: 27,99 €(-30%) Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX : 27,99 € (-30%)

: 27,99 € (-30%) Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack : 62,99 €(-30%)

: 62,99 €(-30%) Atelier Ryza 2 : Les Légendes Oubliées & Le Secret de la Fée : 35,99 €(-40%)

: 35,99 €(-40%) Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout : 29,99 €(-50%)

: 29,99 €(-50%) Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX : 27,99 €(-30%)

: 27,99 €(-30%) Beyond a Steel Sky : 23,99 €(-40%)

: 23,99 €(-40%) BLUE REFLECTION Second Light : 38,99 €(-35%)

: 38,99 €(-35%) BRIGANDINE The Legend of Runersia : 29,99 €(-40%)

: 29,99 €(-40%) Dynasty Warriors 9 Empires : 48,99 € (-30%)

: 48,99 € (-30%) Monster Rancher 1 & 2 DX : 22,49 €(-25%)

: 22,49 €(-25%) NINJA GAIDEN: Master Collection : 29,99 €(-25%)

: 29,99 €(-25%) Rogue Lords : 20,99 €(-30%)

: 20,99 €(-30%) WRC 10 FIA World Rally Championship : 24,99 €(-50%)

Jeux Switch à moins de 20 euros