Le Black Friday approche et son lot de soldes avec. Du côté de Sony, les différents abonnements PS Plus seront exceptionnellement à prix réduit. Le Microsoft Store quant à lui propose son lot de jeux Xbox Series et One à prix cassé. Il ne manquait plus que les promos Nintendo Switch sur l’eShop et elles viennent de tomber.

Big N ne fait pas les choses à moitié avec de jolies réductions sur plusieurs exclusivités Nintendo Switch appréciées des joueurs à l’instar de Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Super Mario Odyssey, Astral Chain ou encore Metroid Dread pour ne citer qu’elles. Evidemment, il y en a pour tous les goûts avec de l'indépendant et des jeux tiers. Comme d'habitude, on vous a compilé les meilleures offres triées par prix.

Les meilleures promos Nintendo Switch du Black Friday

Ai: The Somnium Files — Nirvana Initiative : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Astral Chain : 39,99€ au lieu de 59,99€

Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy : 37,49€ au lieu de 74,99€ (-50%)

Bravely Default II : 29,99€ au lieu de 59,99€

Crash Bandicoot 4: It's About Time : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba- The Hinokami Chronicles : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Destroy All Humans! : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Diablo III: Eternal Collection : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Digimon Survive : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Disgaea 6: Defiance Of Destiny : 35,99€ au lieu de 59,99€ (-40%)

Disney Dreamlight Valley : 25,49€ au lieu de 29,99€

Donkey Kong Country Tropical Freeze : 39,99€ au lieu de 59,99€

Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set : 29,99€ au lieu de 74,99€ (-60%)

Dragon Quest Builders 2 : 29,99€ au lieu de 59,99€

Dragon Quest XI S les combattants de la destinée – Édition ultime : 29,99€ au lieu de 59,99€

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch : 20,99€ au lieu de 29,99€ (-30%)

FIFA 23 Nintendo Switch : 23,99€ au lieu de 39,99€

Fire Emblem: Three Houses : 39,99€ au lieu de 59,99€

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition : 39,99€ au lieu de 59,99€

Hyrule Warriors L'Ère du Fléau : 39,99€ au lieu de 59,99€

Immortals Fenyx Rising : 24,99€ au lieu de 99,99€ (-75%)

Jojo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R : 34,99€ au lieu de 49,99€ (-30%)

Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning : 23,99€ au lieu de 39,99€ (-40%)

Lego Brawls : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga : 34,99€ au lieu de 69,99€ (-50%)

Mario + Rabbids Sparks Of Hope : 70,19€ au lieu de 89,99€ (-22%)

Metroid Dread : 39,99€ au lieu de 59,99€

Minecraft Dungeons : 24,79€ au lieu de 39,99€ (-38%)

Monster Hunter Rise : 19,99€ au lieu de 39,99€

Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin : 29,99€ au lieu de 59,99€

No Man’s Sky : 39,99€ au lieu de 49,99€

No More Heroes 3 : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

Pac-Man World Re-Pac : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

Persona 5 Royal : 41,99€ au lieu de 59,99€

Persona 5 Strikers : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Sd Gundam Battle Alliance : 41,99€ au lieu de 59,99€ (-30%)

Shin Megami Tensei V : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Sonic Origins : 22,49€ au lieu de 44,99€ (-50%)

Star Wars Heritage Pack : 26,75€ au lieu de 53,50€ (-50%)

Steins;Gate Elite : 23,99€ au lieu de 59,99€ (-60%)

Super Mario Odyssey : 39,99€ au lieu de 59,99€

Super Monkey Ball Banana Mania : 24,99€ au lieu de 49,99€ (-50%)

Surviving The Aftermath : 23,99€ au lieu de 29,99€ (-20%)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection : 27,99€ au lieu de 39,99€ (-30%)

The Elder Scrolls V: Skyrim : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD : 39,99€ au lieu de 59,99€

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition : 29,99€ au lieu de 59,99€ (-50%)

The World Ends With You -Final Remix- : 29,99 € au lieu de 49,99€

Tokyo Mirage Sessions ♯FE Encore : 39,99€ au lieu de 59,99€

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 : 22,50€ au lieu de 44,99€ (-49%)

Triangle Strategy : 39,99€ au lieu de 59,99€

Valkyria Chronicles + Valkyria Chronicles 4 Bundle : 23,99€ au lieu de 59,98€ (-60%)

Xenoblade Chronicles 2 : 39,99€ au lieu de 59,99€

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition : 39,99€ au lieu de 59,99€ (-33%)

Les promos eShop moins de 20€

Ambition: A Minuet In Power : 12,05€ au lieu de 17,99€ (-33%)

Assassin's Creed III Remastered : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Battle Chasers: Nightwar : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Black Book : 12,49€ au lieu de 24,99€ (-50%)

Bloodstained: Ritual Of The Night : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Card Shark : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Castlevania Advance Collection : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Catherine: Full Body : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : 19,99€ au lieu de 39,99€

Crash Team Racing Nitro-Fueled : 15,99€ au lieu de 39,99€ (-60%)

Cult Of The Lamb : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp : 13,99€ au lieu de 19,99€ (-30%)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Dark Souls: Remastered : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Dead Cells : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Death's Gambit: Afterlife : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Diablo II: Resurrected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Disco Elysium — The Final Cut : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Disney Magical World 2: Enchanted Edition : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Disney Tsum Tsum Festival : 19,99€ au lieu de 49,99€ (-60%)

Doom Eternal : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Doom Slayers Collection : 13,74€ au lieu de 54,99€ (-75%)

Dragon Ball: The Breakers : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Garden Story : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Getsufumaden: Undying Moon : 14,99€ au lieu de 24,99€ (-40%)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Hundred Days — Winemaking Simulator : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Hypercharge Unboxed : 17,99€ au lieu de 19,99€ (-10%)

Kentucky Route Zero: TV Edition : 12,99€ au lieu de 22,99€ (-43%)

Lego Marvel Super Heroes : 14,79€ au lieu de 39,99€ (-63%)

Lost Ember : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Lost In Play : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Maneater : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Monopoly For Nintendo Switch + Monopoly Madness : 17,49€ au lieu de 49,99€ (-65%)

Monster Hunter Generations Ultimate : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mortal Kombat 11 : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Mundaun : 11,99€ au lieu de 19,99€ (-40%)

Mutant Year Zero: Road To Eden – Deluxe Edition : 17,99€ au lieu de 44,99€ (-60%)

Mx Vs Atv All Out : 17,99€ au lieu de 39,99€ (-55%)

Neon White : 17,49€ au lieu de 21,99€ (-20%)

New Super Lucky's Tale : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Ni No Kuni II: Revenant Kingdom — The Prince's Edition : 17,99€ au lieu de 59,99€ (-70%)

Ori And The Will Of The Wisps: 10,19€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Overcooked! 2 : 10,62€ au lieu de 42,49€ (-75%)

Persona 4 Arena Ultimax : 16,49€ au lieu de 29,99€ (-45%)

Puyo Puyo Tetris 2 : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Rims Racing : 14,99€ au lieu de 49,99€ (-70%)

Ruined King: A League Of Legends Story : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Serial Cleaners : 19,99€ au lieu de 24,99€ (-20%)

Serious Sam Collection : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Shantae And The Seven Sirens : 16,79€ au lieu de 27,99€ (-40%)

Sonic Colours: Ultimate : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Spyro Reignited Trilogy : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Star Wars: Knights Of The Old Republic II: The Sith Lords : 10,50€ au lieu de 14€ (-25%)

Star Wars: The Force Unleashed : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Steins;Gate 0 : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Steins;Gate: My Darling's Embrace : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Subnautica : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Subnautica: Below Zero : 14,99€ au lieu de 29,99€ (-50%)

Team Sonic Racing : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Terraria : 11,99€ au lieu de 29,99€ (-60%)

Tetris Effect: Connected : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

The Lego Ninjago Movie Videogame : 11,99€ au lieu de 59,99€ (-80%)

The Witcher 3: Wild Hunt : 19,99€ au lieu de 39,99€ (-50%)

Titan Quest : 11,99€ au lieu de 39,99€ (-70%)

Twelve Minutes : 12,49€ au lieu de 20,99€ (-40%)

Two Point Hospital: Jumbo Edition : 13,59€ au lieu de 39,99€ (-66%)

Unforeseen Incidents : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Vampyr : 13,99€ au lieu de 39,99€ (-65%)

Warhammer Age Of Sigmar: Storm Ground : 14,99€ au lieu de 19,99€ (-25%)

Les jeux Nintendo Switch à moins de 10€

1971 Project Helios : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

A Memoir Blue : 5,19€ au lieu de 6,99€ (-25%)

Ai: The Somnium Files : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ary And The Secret Of Seasons : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Ashen : 8,99€ au lieu de 35,99€ (-75%)

Blizzard Arcade Collection : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Boomerang X : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Call Of Cthulhu : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Child Of Light Ultimate Edition & Valiant Hearts: The Great War Bundle : 8,74€ au lieu de 34,99€ (-75%)

Cities: Skylines — Nintendo Switch Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Conan Chop Chop : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Cook, Serve, Delicious! 3?! : 6,71€ au lieu de 16,79€ (-60%)

Cozy Grove : 8,35€ au lieu de 13,99€ (-40%)

Cris Tales : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Curse Of The Dead Gods : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

De Blob : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Doki Doki Literature Club Plus! : 9,99€ au lieu de 12,49€ (-20%)

Dollhouse : 6,99€ au lieu de 29,99€ (-76%)

Eldest Souls : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Empire Of Sin : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Enter The Gungeon : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Goat Simulator: The Goaty : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hello Neighbor : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Hello Neighbor Hide And Seek : 7,49€ au lieu de 29,99€ (-75%)

Hotline Miami Collection : 6,24€ au lieu de 24,99€ (-75%)

I Am Dead : 8,49€ au lieu de 16,99€ (-50%)

If Found… : 5,49€ au lieu de 10,99€ (-50%)

Inua — A Story In Ice And Time : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

John Wick Hex : 5,99€ au lieu de 19,99€ (-70%)

Journey To The Savage Planet : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Katana Zero : 8,99€ au lieu de 14,99€ (-40%)

Kaze And The Wild Masks : 9,99€ au lieu de 29,99€ (-66%)

Last Stop : 9,99€ au lieu de 20,99€ (-52%)

Lego Builder's Journey : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Lego The Incredibles : 8,99€ au lieu de 59,99€ (-85%)

Little Nightmares II : 9,89€ au lieu de 29,99€ (-67%)

Lost In Random : 5,99€ au lieu de 29,99€ (-80%)

MLB The Show 22 : 9,99€ au lieu de 59,99€ (-83%)

My Friend Pedro : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road To Boruto : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Need For Speed Hot Pursuit Remastered : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Nuts : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Olija : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Plague Inc: Evolved : 5,09€ au lieu de 14,99€ (-66%)

Plants Vs. Zombies: Battle For Neighborville Complete Edition : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Portal Knights : 6,99€ au lieu de 19,99€ (-65%)

Rainbow Billy: The Curse Of The Leviathan : 6,11€ au lieu de 17,99€ (-66%)

Rwby: Grimm Eclipse — Definitive Edition : 6,32€ au lieu de 25,28€ (-75%)

Saints Row IV: Re-Elected : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Saints Row: The Third — The Full Package : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

Sayonara Wild Hearts : 6,99€ au lieu de 11,99€ (-41%)

Shovel Knight: Specter Of Torment : 5,69€ au lieu de 9,99€ (-43%)

Sonic Mania : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Star Wars Episode I Racer : 6,86€ au lieu de 13,72€ (-50%)

Star Wars Republic Commando : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

Superliminal : 8,99€ au lieu de 17,99€ (-50%)

Tails Of Iron : 9,99€ au lieu de 24,99€ (-60%)

Tandem: A Tale Of Shadows : 7,49€ au lieu de 14,99€ (-50%)

The Artful Escape : 9,99€ au lieu de 17,49€ (-42%)

The Flower Collectors : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

The Lego Movie 2 Videogame : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

The Messenger : 7,99€ au lieu de 19,99€ (-60%)

The Sinking City : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Theme Park Simulator : 5,99€ au lieu de 14,99€ (-60%)

This Is The Police : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

This Is The Police 2 : 8,99€ au lieu de 29,99€ (-70%)

Thronebreaker: The Witcher Tales : 9,99€ au lieu de 19,99€ (-50%)

Toem : 7,19€ au lieu de 17,99€ (-60%)

Torchlight III : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Unravel Two : 5,09€ au lieu de 29,99€ (-83%)

V-Rally 4 : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Wolfenstein II: The New Colossus : 7,99€ au lieu de 39,99€ (-80%)

WRC 8 Fia World Rally Championship : 9,99€ au lieu de 49,99€ (-80%)

Yu-Gi-Oh! Legacy Of The Duelist: Link Evolution! : 9,99€ au lieu de 39,99€ (-75%)

Les promos Nintendo Switch à moins de 5€