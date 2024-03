La Nintendo Switch compte également bien briller en 2024 avec plusieurs sorties phares. Cela a doucement commencé en février avec Mario vs Donkey Kong, jeu de plateforme et de puzzle aussi coloré qu'intéressant. Mais le plombier moustachu cédera bientôt sa place à un autre personnage emblématique de Nintendo, la belle princesse Peach, qui troquera sa couronne pour des costumes autrement plus classe.

Une grosse sortie déjà jouable gratuitement sur Nintendo Switch !

La princesse rose bonbon habituée à se faire enlever ou à voir son royaume se faire envahir par Bowser va cette fois-ci sortir les muscles. La star, c’est elle et rien qu’elle dans le prochain titre. Il sera une fois de plus question de plateforme dans la veine d’un Mario avec son lot de sauts, de pièges et d’ennemis à assommer. Contrairement au plombier, il ne sera pas question de traverser le royaume cette fois, mais plusieurs environnements assimilés à des décors de scène très théâtraux. Le résultat est artistiquement convaincant et devrait apporter une touche intéressante. En revanche, comme son camarade en salopette, Peach pourra se transformer en enfilant des costumes et ainsi gagner des compétences spéciales. Ninja, détective, sirène, cowgirl, ou encore pâtissière… les pouvoirs seront très nombreux et devraient garantir une certaine variété dans les situations et le gameplay.

Princess Peach Showtime ! C’est LE prochain gros jeu à venir sur Nintendo Switch. Et si cette nouvelle aventure n'arrive que plus tard, le 22 mars, il est déjà possible de s’y essayer gratuitement. Une grosse démo jouable de Princess Peach Showtime est en effet d’ores et déjà disponible sur l’eShop Nintendo. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir le jeu avant l’heure, de vous faire la main pour patienter ou tout simplement d’être un peu curieux.