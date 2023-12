Dans peu de temps, la Nintendo Switch va accueillir un gros jeu qui est très attendu par les fans. En vérité, c'est une compilation de deux jeux sortis il y a bien des années. Vous allez maintenant pouvoir les (re)découvrir, et justement, on a une bonne nouvelle à vous annoncer à ce sujet. Dès aujourd'hui, il est possible de télécharger une démo gratuite pour tester ce fameux titre sans débourser le moindre centime. Une offre plutôt alléchante, pas vrai ? Si vous êtes d'accord, ne traînez pas.

Une démo gratuite pour ce nouveau jeu sur Nintendo Switch

Il s'agit d'Another Code : Recollection qui a été dévoilé lors du dernier Nintendo Indie World. C'est un véritable classique que la firme nous invite à faire sur Switch. Ou plutôt, deux classiques puisque c'est une compilation regroupant Another Code : Mémoires doubles (2005) et sa suite, Another Code : R - Les Portes de la mémoire (2009). Pour rappel, on a affaire à des jeux d'aventure narratifs qui mélange énigmes et enquête à la sauce Point & Click. On doit lever le voile sur le passé de l'héroïne, Ashley Mizuki, et faire la lumière sur ce qui est arrivé à ses parents.

Si vous êtes curieux, une démo est disponible avant sa sortie le 19 janvier 2024. Cette dernière vous invite à découvrir le premier chapitre de l'opus baptisé Mémoires doubles. Pour ce faire, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur « Télécharger la démo » sur la page du jeu dans le Nintendo eShop. D'ailleurs, sachez que Big N a pensé à tout. Eh oui, on n'a pas forcément envie de se refaire la même section du titre une fois qu'on aura acheté le jeu le jour J. Du coup, il sera possible de transférer votre progression si vous passez à la caisse en janvier prochain.