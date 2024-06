Bonne nouvelle, si vous avez envie d'acheter une Nintendo Switch avec un look collector. La version Zelda est disponible en précommande et elle est tout simplement somptueuse.

La légende continue de briller avec une nouvelle annonce excitante pour les fans de Nintendo et de The Legend of Zelda. La Nintendo Switch Lite Édition Hyrule est sur le point de faire son entrée sur le marché, et elle promet d'être un véritable bijou pour tous les passionnés de l'univers de Link. Disponible en précommande dès maintenant pour 229,99€, cette édition spéciale de la console portable est prévue pour sortir officiellement le 26 septembre 2024.

Une Nintendo Switch Light avec une très beau design

Cette édition Hyrule de la Nintendo Switch Lite est une véritable œuvre d'art. Avec des motifs finement détaillés et des couleurs inspirées des paysages enchanteurs et des symboles mystiques d'Hyrule. La console arbore des finitions dorées.

En plus de son design unique, cette édition Hyrule est accompagnée de bonus de précommande exclusifs. Les joueurs qui réservent leur exemplaire bénéficieront d'un abonnement individuel de 12 mois à Nintendo Switch Online +. Cet abonnement offre de nombreux avantages pour enrichir l'expérience de jeu :

Accès aux Classiques Nintendo : vous pouvez profiter d'une large bibliothèque de jeux des anciennes consoles Nintendo. Incluant des titres légendaires comme Super Mario, The Legend of Zelda et bien d'autres. Jeu en Ligne : vous pouvez jouer avec vos amis ou affrontez des adversaires du monde entier dans des jeux multijoueurs. Sauvegardes Cloud : vous pouvez protégez vos précieuses sauvegardes grâce au stockage cloud. Garantissant que vos données de jeu restent en sécurité. Offres Exclusives : et enfin accéder à des promotions et des offres spéciales réservées aux abonnés, incluant des réductions sur les jeux et les accessoires.

Outre son esthétique, la Switch Lite Édition Hyrule est conçue pour les joueurs qui privilégient la portabilité. Et puis, ça peut être un très bon investissement avec potentiellement une bonne revente dans quelques temps. Sait t-on jamais, si vous voulez vous refaire une santé financière pour, au hasard, une Nintendo Switch 2.