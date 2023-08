Si certains ne jurent que par le physique (on parle bien de jeu vidéo), difficile de ne pas se satisfaire de l'instantanéité, des promotions et autres avantages offerts par les magasins dématérialisés que sont le PlayStation Store, Microsoft Store et le Nintendo eShop. En deux-trois clics et seulement quelques minutes (si vous avez la fibre), vous pouvez installer les jeux les plus gourmands et en profiter immédiatement. Malheureusement, un gros changement concernant la boutique de Nintendo pourrait rendre la vie des joueurs Nintendo Switch bien plus compliquée.

La décision qui va décevoir certains joueurs Nintendo Switch

Tout comme il est possible d'utiliser un VPN pour simuler sa localisation partout dans le monde, il est aussi possible de changer la région de sa console, notamment sur Nintendo Switch. Bien sûr, ceux qui utilisent cette technique ne le font pas sans raison. Généralement, cette astuce est utilisée pour profiter des promotions appliquées dans d'autres pays, mais surtout d'une devise extrêmement faible comme c'est le cas en Argentine ou en Turquie et donc, payer des jeux moins cher. Une astuce qui permet de faire des grosses économies, ou du moins permettait.

Malheureusement pour les joueurs qui profitaient de cette méthode, Nintendo sonne la fin de la récré. La firme de Kyoto vient de mettre à jour sa politique de paiement avec une restriction importante. Désormais, seul un moyen de paiement enregistré dans le pays en question permet de faire des achats sur le Nintendo eShop. Si ce n'est pas le cas, le joueur recevra tout simplement le code d'erreur 2813-2470. Plusieurs possesseurs de Switch en ont déjà fait l'expérience. Il faudra donc trouver un autre moyen de réduire votre facture si vous achetez des jeux à tour de bras. Il semblerait en revanche que la restriction ne s'applique pas encore au Nintendo eShop brésilien, japonais et colombien, où les prix sont aussi plus bas que dans le reste du monde.

S'abonner au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel peut justement être un bon moyen de récupérer des titres sans se ruiner. En effet, Big N propose à ses abonnés un large de catalogue de jeux rétro, dont beaucoup sont cultes, et ajoute continuellement des titres disponibles gratuitement. Même si les prix sont moins intéressants que sur le Nintendo eShop argentin, consultez régulièrement la boutique en ligne de la Nintendo Switch, car il y a toujours des promotions en cours qui pourraient vous taper dans l'œil.