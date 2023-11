La Nintendo Switch s’est amplement démarquée tout au long de son existence grâce à ses exclusivités qualitatives. Si sa successeure est clairement en chemin, la console hybride continue de gonfler son catalogue à l’aide de productions déjà sorties ailleurs. Outer Wilds, amplement réclamé par les amoureux de jeux indépendants, arrivera dans quelques jours. Il semblerait en revanche que la quasi-intégralité d’une des licences les plus barrées du jeu vidéo arrive sur Nintendo Switch.

Six jeux Borderlands sur Nintendo Switch ?

Six jeux délurés et l’ensemble de leurs DLC vont apporter leur grain de folie sur Nintendo Switch. L’USK, l’organisme de classification allemand, a en effet listé la fameuse Borderlands Collection : Pandora’s Box sur Nintendo Switch ce weekend. Seulement un mois après la sortie surprise du troisième opus sur la console, les jeux suivants et l’ensemble de leurs contenus, gratuits comme payants seraient sur le point d'arriver dans une compilation ultime :

Borderlands

Borderlands 2

Borderlands: The Pre-Sequel

Tales from the Borderlands

Borderlands 3

New Tales from the Borderlands

Seul Tiny Tina’s Wonderlands, paru l’année dernière, est donc absent, comme ce fut le cas pour les versions PlayStation et Xbox sorties récemment. Là encore, l’objectif de 2K est de permettre aux joueurs Nintendo Switch de découvrir l’univers de Borderlands dans sa quasi-intégralité, bien que chacun des jeux soit déjà disponible sur la console d'une façon ou d'une autre. Est-ce que cela signifie qu’il y a de l’espoir pour le spin-off autour du personnage le plus explosif de la licence ? Probablement, mais aucun indice ne va dans ce sens pour l’instant.

Si la Borderlands Collection Pandora’s Box a leaké sur Nintendo Switch, rien n’a encore été officialisé. On attendra donc une confirmation de l’éditeur, même si ce genre de fuites laissent présager une annonce imminente. Si l'on se fie au prix sur PS5 et Xbox Series, la compilation devrait coûter aux alentours de 149,99€ sur la console hybride. Et pour la suite de la licence ? Un employé a récemment mentionné sur son compte LinkedIn un certain Borderlands 4, mais aussi Tiny Tina in Wonderlands 2. Il semblerait donc que Gearbox travaille sur quelques projets en parallèle. Le troisième opus étant sorti depuis quatre ans maintenant, c’est assez peu surprenant que le studio planche déjà sur la suite de sa licence à succès.