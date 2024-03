Chose promise, chose due, ce gros jeu plutôt apprécié va bientôt arriver sur la Nintendo Switch, et on a enfin une date de sortie à vous donner. Encore un tout petit peu de patience.

La Nintendo Switch met parfois un peu de temps avant d'accueillir certains jeux déjà sortis sur PlayStation ou Xbox, entre autres. Les portages, ça ne se fait pas en une journée, en particulier lorsqu'il s'agit de grosses productions. Et justement, l'année dernière, on avait appris qu'un certain titre allait faire son entrée dans le catalogue de la console. Le problème, c'est que jusqu'ici, on n'avait aucune date de sortie à relever. Du coup, on était un peu dans le flou. Mais ça vient tout juste de changer, et bonne nouvelle, ça ne va pas tarder à arriver.

Un nouvel ajout poilu pour la Nintendo Switch

La star du jour, c'est Biomutant, sorti en 2021. Il s'agit d'un action-RPG se déroulant dans un monde ouvert post-apocalyptique. Lors de son annonce, il avait piqué la curiosité des joueurs pour une raison bien précise. C'est le premier jeu du studio 101 Experiment, qui a été fondé par des anciens d'Avalanche à qui on doit notamment Just Cause. On n'a donc pas affaire à n'importe qui. Dans nos colonnes, nous lui avons donné la note de 7/10, saluant son bel univers et ses visuels assez jolis. Et bientôt, ça va être au tour des détenteurs de la Nintendo Switch de le découvrir.

C'est un petit trailer tout mignon qui est venu nous l'annoncer : Biomutant débarque le 14 mai 2024 sur la console de Big N. En prime, on a même droit à des images du titre capturées via la Nintendo Switch. Vous pouvez ainsi vous faire un premier avis sur la qualité des graphismes ou les performances techniques. Pour l'instant, ça n'a pas l'air alarmant, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il ne reste plus longtemps à patienter avant de pouvoir mettre les mains dessus. Si vous ne l'avez pas encore fait sur les autres supports.

Globalement, les joueurs sont plutôt satisfaits de cet ajout dans le catalogue de la Nintendo Switch, même si le jeu n'a pas fait l'unanimité. Lors de sa sortie, il a reçu un accueil mitigé, et il suffit de regarder sa moyenne sur Steam pour s'en rendre compte. Il est estampillé « Moyen » pour un total (à l'heure d'écrire ces lignes) de 11 954 évaluations. Ce n'est pas fameux, mais vous savez ce qu'on dit. Il vaut mieux se faire un avis soi-même, d'autant plus que cette version sera sûrement un peu différente sur certains aspects. En tout cas, le rendez-vous est fixé.