Alors qu'une réunion pour le rachat d'Activision Blizzard se tient aujourd'hui avec l'autorité de régulation européenne, Microsoft fait deux annonces majeures dont l'arrivée de Call of Duty sur consoles Nintendo.

Call of Duty va côtoyer Mario, Zelda et Pokemon

Si Microsoft veut que les autorités de régulation, notamment en Europe et aux États-Unis, baissent leur garde et valident le rachat d'Activision Blizzard, il va falloir faire des concessions. Et le sujet épineux, qui pourrait totalement bloquer la transaction, c'est Call of Duty.

Comme il a pu le faire avec PlayStation, Xbox vient de signer un contrat avec la firme du plombier pour sortir les jeux Call of Duty pendant 10 ans sur les machines Nintendo (comme la possible Switch 2).

Microsoft et Nintendo ont négocié et signé un accord juridique d'une durée de 10 ans pour offrir la franchise Call of Duty aux joueurs Nintendo - le même jour que sur Xbox, avec une parité totale en termes de fonctionnalités et de contenu - afin qu'ils puissent profiter de l'expérience Call of Duty comme les joueurs Xbox et PlayStation. Nous nous engageons à fournir sur le long terme un accès équivalent à Call of Duty aux autres plateformes de jeu, offrant ainsi plus de choix à plus de joueurs, et plus de concurrence sur le marché du jeu. Via Twitter.

En décembre dernier, Phil Spencer, patron de Xbox, avait déjà annoncé la venue de CoD sur Nintendo Switch, mais cette fois, ça semble plus sérieux que jamais. Et comme le démontre la dernière phrase, cela permet d'atténuer les craintes des autorités de la concurrence.

Screenshot de Call of Duty Ghosts sur Wii U. Crédits : Nintendo Everything.

Des jeux Xbox sur Nintendo Switch, non mais Halo quoi !

Dans un tweet qui annonce Call of Duty sur consoles Nintendo, Brad Smith, président de Microsoft, fait une autre déclaration plus étrange. Selon ses dires, ce n'est qu'une partie de cette alliance et d'autres jeux Xbox devraient suivre.

Nous avons signé un accord juridique de 10 ans pour offrir les jeux Xbox aux joueurs Nintendo. Ce n'est qu'une partie de notre engagement à proposer les jeux Xbox et les titres d'Activision comme Call of Duty à un plus grand nombre de joueurs sur davantage de joueurs.

Avons-nous là de simples éléments de langage ou, est-ce qu'à l'avenir, Microsoft a réellement l'intention d'ouvrir son catalogue aux consoles Nintendo ? Impossible à dire pour l'heure et il y a eu tellement d'intox sur le sujet qu'on évitera soigneusement de se mouiller. En tout cas, Call of Duty qui deviendra de facto une franchise Xbox, si le rachat d'Activision Blizzard est validé, est sûr d'arriver chez Big N.

À terme, pensez-vous réellement que Microsoft portera ses productions maison comme les Forza, Halo et autres exclus sur les consoles Nintendo ?