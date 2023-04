Le mois dernier, la Nintendo Switch a fêté ses 6 ans de bons et loyaux services. Une nouvelle phase selon Big N.

Si beaucoup espèrent que l’entreprise travaille déjà sur une Switch 2, et que les rumeurs vont et viennent chaque mois, le fait est que la petite console a encore de la ressource et continue de cartonner partout dans le monde.

Aux dernières nouvelles, la machine s’était écoulée à plus de 122 millions d’exemplaires, faisant d’elle la troisième console la plus vendu de toute l’histoire derrière la PS2 et la DS.

Un succès rutilant, qui a toutefois été marqué par de nombreux couacs. Le plus important est certainement le souci lié aux JoyCons et leur fameux « drift ». Un problème d’usure précoce du matériel pouvant rendre l’expérience de jeu difficile voire totalement impossible dans certains cas. Et bien qu’il soit désormais possible de se faire rembourser gratuitement en cas de pépin, le « JoyCon drift » reste encore un sérieux problème. Mais Nintendo vient de nous annoncer qu’un autre souci technique touche sa petite Switch, et ça, peu de personne était visiblement au courant.

Ne laissez pas votre Nintendo Switch inactive trop longtemps

Big N, ou plutôt le support technique japonais de la marque, a récemment mis les consommateurs en garde concernant un problème lié à la batterie de la machine. Sans le vouloir, si vous laissez votre Nintendo Switch de côté trop longtemps, il se peut que votre machine ne démarre tout simplement plus du tout. Un problème quelque peu similaire pouvait lui aussi nuire à sa grande sœur, la Wii U. Sauf que l'inactivité (et l'âge ?) de la machine pouvait nuire a tout le matériel cette fois-ci. Nintendo préconise donc de recharger au moins une fois tous les six mois la machine pour éviter toute mort prématurée de la batterie. Et ce, même si vous n’y jouez pas du tout. Car même sans utiliser votre Switch, cette dernière videra peu à peu sa batterie, ce qui pourrait donc la rendre inutilisable par la suite.

Les batteries au lithium intégrées aux consoles de jeu peuvent devenir incapables de se recharger si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Veuillez charger la batterie une fois tous les six mois. Nintendo, Twitter

Que faire si votre Switch ne démarre plus ?

Par ailleurs, certains utilisateurs ayant fouillé les FAQ japonaises du constructeur ont repéré qu’il est également mauvais pour la machine de la laisser continuellement branchée, cela réduirait la capacité de la batterie. En somme, essayez donc de trouver un juste milieu pour optimiser la durée de vie de votre machine. Il n’a pas été dit si tous les modèles étaient concernés ou non par ce problème. Pour rappel, les Nintendo Switch récentes (1.1 ou supérieur, OLED et Lite) profitent toutes d’une meilleure autonomie.

Malheureusement, s’il est déjà trop tard et que vous ne pouvez plus démarrer votre Switch, Nintendo ne fournit aucune solution pour le moment. Batterie ou non, votre machine sera totalement inutilisable. Si votre console ne se lance plus du tout, il ne vous restera nulle autre choix que de faire appel à l’assistance du constructeur pour la faire échanger et/ou réparer.

Continuez donc de bichonner votre petite Switch du mieux que vous pouvez, ce serait tout de même dommage qu’elle trépasse à quelques jours seulement de la sortie du prochain Zelda Tears of the Kingdom tout de même non ?