L'année va se terminer et l'espoir d'une annonce pour la Nintendo Switch 2 s'amenuit très clairement. Néanmoins, un nouveau leak vient de paraître et va décevoir une partie des joueurs.

Selon les bruits de couloir, la Nintendo Switch 2 serait disponible en 2024, plutôt lors du second semestre. Une information qui n'a toujours pas été confirmée par Big N qui, récemment, a démenti les rumeurs sans dire ce qui était faux dans le détail ou presque. Le constructeur japonais a été très explicite par rapport au brevet découvert qui pourrait laisser entendre que la prochaine console aurait deux écrans et un seul stick.

« Nous avons déposé une demande de brevet en sachant que les informations seraient rendues publiques. Cela ne signifie pas nécessairement que nous envisageons d’en équiper nos futurs produits ». Et sur ce point, on veut bien les croire. En revanche, pour les autres indiscrétions, à voir. Par le passé, la société a déjà réfuté des rumeurs... juste avant des annonces officielles. Et le cas pourrait très bien se reproduire avec la Nintendo Switch 2.

La Nintendo Switch 2 en retard sur la PS5 et les Xbox Series ?

La Nintendo Switch 2 ou « Switch de nouvelle génération » existe, pas de doute là-dessus, seulement pour les joueurs, c'est pour le moment un mirage. Plusieurs sources affirment que la machine était présente, d'une façon ou d'une autre, à la Gamescom 2023, ce qui serait inexact selon Big N. Lorsque cette rumeur, émanant de sources pourtant fiables, a fait surface, il était question d'une console « équivalente » à la PS5 et aux Xbox Series X|S. La puissance brute ne serait évidemment pas du même calibre, mais elle pourrait passer devant la génération actuelle grâce à un ray-tracing accéléré et au DLSS 3.5 de Nvidia.

Le DLSS sur Nintendo Switch 2, pourquoi faire ? La même chose que sur d'autres plateformes : développer des jeux avec une résolution interne plus basse, puis laisser la magie opérer pour afficher ces titres en 4K par exemple. D'ailleurs, il y aurait eu une démo 4K 60fps de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sauf qu'aujourd'hui, ça prend un autre tournant. La console serait dépourvue du DLA (Deep Learning Accelerator), ce qui limiterait la résolution obtenue avec le DLSS. Au lieu de jeux en 4K, en version docké, la Nintendo Switch 2 ne pourrait sortir que du 1080p ou du 1440p en fonction des titres.

Crédits : Yanko Design.

Des jeux en 1080p, 1440p... mais pas 4K ?

L'absence d'upscale 4K a été rapporté par Digital Foundry. « Dans la vidéo sur le Tegra T239 (ndlr : qui doit équiper la machine), on se posait la question de savoir si Nintendo allait inclure le DLA (Deep Learning Accelerator) de Nvidia. Comme pour le Tegra 234 (ndlr : le T239 étant une version custom plus évoluée), ce qui permettrait d'avoir un DLSS moins coûteux en termes de ressources. Mais des sources m'ont dit qu'il n'y aura pas de DLA dans le T239, ce qui limiterait considérablement l'efficacité du DLSS. Un upscaling en 1080p voire en 1440p serait possible, en fonction des jeux. Peut-être que c'est inexact, mais je ne pense pas ».

D'un coup, ce n'est plus le même son de cloche, et ça pourrait être une belle déception pour celles et ceux qui espéraient que la Nintendo Switch 2 ne serait plus à la traîne là-dessus en mode console de salon. Le mois dernier, une autre source a également évoqué l'autonomie. Elle serait uniquement de 3 à 6 heures, un bon cran derrière le Steam Deck OLED. Mais pour l'heure, les pincettes sont de rigueur.