Les amateurs de Nintendo Switch attendent toujours impatiemment l’arrivée de Genshin Impact sur leur console préférée. Cependant, une nouvelle perspective s’ouvre pour eux avec les récentes déclarations concernant un autre titre populaire de miHoYo, Zenless Zone Zero. Et notamment, la Nintendo Switch 2. Que sait t-on ?

La Nintendo Swith 2 pourrait profiter de ce jeu gratuit

Plus tôt cette semaine, miHoYo, le développeur renommé pour ses jeux Genshin Impact et Honkai: Star Rail, a lancé son nouveau jeu d'action RPG gacha, Zenless Zone Zero, sur PlayStation 5 et appareils mobiles. Ce jeu free-to-play a rapidement attiré l'attention des fans de jeux d'action et de RPG grâce à son gameplay captivant et son modèle économique attrayant.

Dans une interview récente avec Famitsu, Zhenyu Li, le producteur de la série, a évoqué la possibilité d'une sortie de Zenless Zone Zero sur une future console Nintendo. D'après une traduction de Nintendo Everything, Zhenyu Li a exprimé son intérêt pour une éventuelle adaptation sur un successeur de la Switch. Il a également partagé son admiration personnelle pour Nintendo :

Actuellement, notre priorité absolue est d'améliorer la qualité des plateformes sur lesquelles nous travaillons. À mesure que nous progressons dans le développement, nous pensons découvrir les possibilités pour cela. Bien sûr, nous partons du principe que ce sera une expérience excellente, et en tant que fan personnel de Nintendo, je serais très heureux de voir cela devenir une réalité.

Il est intéressant de noter que les fans de Nintendo attendent toujours l’arrivée de Genshin Impact sur la Nintendo Switch, un jeu annoncé pour cette console il y a plusieurs années. Depuis cette annonce, le développement semble avoir ralenti sans mises à jour récentes de la part de l'équipe. Pendant ce temps, miHoYo a lancé Honkai: Star Rail sur certaines plateformes, montrant ainsi leur engagement à étendre leur présence sur divers supports de jeu.

Source : nintendoeverything