Depuis quelques mois, la communauté Nintendo retient son souffle. La Nintendo Switch 2 se fait attendre, et l'excitation est à son comble. Nintendo reste cependant muet sur le sujet, ajoutant au mystère. Mais voilà qu'une nouvelle annonce suscite encore plus d'espoir. Le studio Playtonic a récemment dévoilé que son prochain jeu sortirait sur "PS5, Xbox Series X/S et des plateformes Nintendo". Ce choix de mots est intrigant et laisse penser que le jeu pourrait bien être destiné à la console Nintendo encore non dévoilée.

Encore un jeu pour la Nintendo Switch 2

Ainsi, le jeu en question est Yooka-Replaylee. Nintendo n'a peut-être pas encore révélé les détails de la Nintendo Switch 2, mais il est clair que Playtonic a délibérément évité de mentionner la Switch actuelle dans son communiqué. Si Yooka-Replaylee n’était destiné qu’à cette dernière, le studio l’aurait probablement précisé, tout comme il l’a fait pour les consoles de Sony et Microsoft. Cette formulation, soigneusement vague, laisse entendre que le jeu pourrait bien être l’un des premiers titres pour la prochaine console de Nintendo, déjà très attendue.

Yooka-Replaylee, qui avait été annoncé plus tôt cette année sans plateforme définie, se présente comme une version enrichie et modernisée du premier Yooka-Laylee. Avec des graphismes améliorés, de nouveaux personnages, et un gameplay plus fluide grâce à des contrôles affinés, le jeu promet de ravir à la fois les fans de longue date et les nouveaux venus dans cet univers. Cette mise à jour vise à offrir une expérience plus immersive et aboutie, en phase avec les attentes actuelles des joueurs.

Un signe qui ne trompe pas ?

Pour accompagner son annonce, Playtonic a également dévoilé une bande-annonce où l’on retrouve les logos de Sony, Microsoft et Nintendo. Toutefois, l’absence du logo Switch habituel et la présence du logo général de Nintendo ont immédiatement suscité des questions. Ce choix pourrait bien être une allusion discrète à la Nintendo Switch 2. En effet, si le jeu était destiné à la console actuelle, pourquoi ne pas le mentionner directement ? Enfin, pour couronner le tout, si vous regardez attentivement la fin de la vidéo, vous pouvez remarquer que les yeux du personnage se retrouvent exactement au-dessus du logo de l'entreprise japonaise. Un signe qui ne trompe pas ?

La Switch 2 promet des capacités techniques renforcées, avec des graphismes et une puissance à la hauteur des consoles de dernière génération. Les joueurs attendent une expérience plus fluide et immersive, et ce nouveau modèle pourrait bien combler leurs attentes tout en restant fidèle à l’esprit innovant de Nintendo. Parfait pour les amateurs de Yooka-Replaylee.

Source : Playtonic