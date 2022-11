Switch Pro ou Nintendo Switch 2, peu importe son nom. La prochaine console de Big N est sur toutes les lèvres. Chaque annonce, chaque déclaration est décortiquée à la recherche de nouveaux indices. Un trailer de Zelda Breath of the Wild 2 laissait par exemple penser qu’une nouvelle machine pourrait arriver d’ici sa sortie. Si ce ne sera visiblement pas le cas, Nintendo est clairement tourné vers l’avenir et son futur projet. La question d’une fonctionnalité très réclamée chez la concurrence a été mise sur le tapis et apporte quelques pistes.

La Nintendo Switch 2 rétrocompatible avec les anciennes consoles ?

Lors d’une conférence avec les investisseurs, Shigeru Miyamoto a été interrogé sur la question de la rétrocompatibilité pour la potentielle Nintendo Switch 2. Si le directeur de la firme nippone n’y a pas répondu directement, il a tout de même partagé sa vision sur le sujet. Il estime en effet qu’aujourd’hui, il est plus facile que jamais d’implémenter une telle fonctionnalité que cela ne l’était pas le passé. Pour autant, cela ne veut pas forcément dire qu’elle sera présente sur sa future machine.

« Avant, on fournissait un service connu en tant que “Console Virtuelle” qui permettait aux utilisateurs de jouer à des jeux plus vieux sur de nouvelles consoles. Tant que le hardware restait inchangé, ces jeux pouvaient toujours être joués. Cependant, les droits de publication des jeux vidéo sont compliqués et nous voulons seulement ajouter des titres après avoir sécurisé les droits nécessaires », explique-t-il en préambule (via VGC) en faisant référence aux avantages du Nintendo Switch Online. Son service d'abonnement permet en effet de profiter d'une sélection de jeux NES, Mega Drive ou encore Nintendo 64 tous les mois.

Il rappelle par ailleurs que des jeux créés pour une console spécifique ont été conçus dans des environnements de développement différents selon la machine. Résultat, il était nécessaire d’apporter des modifications additionnelles pour qu’un titre soit rétrocompatible. «Toutefois, l’environnement de développement est devenu beaucoup plus standardisé récemment et nous en avons désormais un qui permet aux joueurs de jouer à d’anciens jeux sur de nouvelles consoles plus facilement que jamais. Cependant, la force de Nintendo c’est de créer de nouvelles expériences de jeu. Donc quand nous sortirons une nouvelle console dans le futur, nous souhaiterions mettre en valeur des jeux vidéo uniques qui n’ont pas existé sur un hardware précédent. »

Une transition en douceur avec la Switch

La Nintendo Switch 2 devrait donc clairement se tourner vers des productions inédites, sa grande sœur ayant écumé presque tous les remasters possibles et imaginables. En toute logique, la prochaine machine de Big N devrait elle aussi s’appuyer sur son service d’abonnement pour proposer une rétrocompatibilité vers d’autres consoles, avec pourquoi pas enfin des jeux GameBoy à la clé. Une chose est certaine en revanche, l’entreprise souhaite rester vigilante quant aux questions sur la transition vers la prochaine console.

« C’est une préoccupation majeure. Sur la base de nos expériences avec la Switch et la DS, il est très clair que l’un des principaux obstacles est de savoir comment passer facilement d'une plateforme à l'autre », avait déclaré Shuntarô Furukawa, président de Nintendo. La firme japonaise entend donc assurer une « transition en douceur » pour ne pas perdre les millions de possesseurs de Switch en chemin. Reste à savoir s’il sera possible de lancer ses jeux achetés sur la console actuelle directement ou non. Le mastodonte de l'industrie dépense en tout cas sans compter et fait exploser le budget de Recherche & Développement pour la Nintendo Switch 2. Reste à maintenant à voir ce qu'ils sont en train de concocter en interne. La console pourrait cependant ne pas sortir avant 2024 au bas mot.