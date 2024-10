Les leaks et rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 n'en finissent plus. En septembre, les premières images auraient même été dévoilées à l'avance. Des clichés qui ne montrent pas le produit fini, mais un rendu 3D. À ce jour, on ne sait toujours pas si ces photos sont réelles ou non. En tout cas, si ça confirme, la console ressemblerait énormément au modèle actuel. Elle serait juste plus grande, avec une surface d'écran plus importante, et disposerait d'un nouveau bouton en façade. Les Joy-Con auraient également un bouton supplémentaire.

Un jeu apparemment mis au placard sur Nintendo Switch 2

Selon toute vraisemblance, la rétrocompatibilité serait une des fonctionnalités de la prochaine Nintendo Switch 2, ce qui éviterait aux joueuses et joueurs de « perdre » l'intégralité de leur collection de jeux. Evidemment, ces derniers peuvent toujours conserver leur machine actuelle pour relancer des titres de la Switch, mais c'est quand même mieux de pouvoir faire cela sur le modèle le plus récent. D'autant plus si le constructeur japonais apporte des mises à jour qui permettent par exemple de jouer à The Legend of Zelda Breath the Wild en 4K 60fps, comme le veut une rumeur.

La Nintendo Switch 2 n'ayant toujours pas été annoncée officiellement, pour l'heure, on est dans le flou le plus total en ce qui concerne le line-up qui accompagnera la console. On sait simplement que l'un des premiers jeux de la console sera le très attendu Professor Layton and the New World of Steam qui sortira en 2025. Mais selon le leaker Midori, qui se fait appeler désormais Ryan from the Bronx sur X, un jeu aurait déjà été annulé sur Nintendo Switch 2 avant même la sortie de la console.

Selon lui, Square Enix a fait machine arrière par rapport à un projet qui aurait été pourtant bien accueilli : Triangle Strategy 2. « Triangle Strategy 2, cependant, est l'un des projets annulés de Square Enix ». À la base, le premier épisode était sorti en exclu sur Switch, et PC, et cette suite aurait donc pu être une exclusivité Nintendo Switch 2. Pour rappel, il s'agit d'un RPG tactique par l'équipe d'Octopath Traveler qui a été très bien reçu avec un Metacritic à 83/100 (presse) et 8,1/10 (joueurs). L'avenir nous dira si le leaker avait raison ou non...

Source : Ryan from the Bronx.