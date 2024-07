Big N présentera quoi qu'il arrive la Nintendo Switch 2 d'ici mars 2025. On n'est pas à l'abri d'un retard, comme partout, mais la firme japonaise devrait tenir sa promesse. En revanche, c'est le flou total quant à la nature des détails qui seront révélés. Est-ce que l'annonce aura lieu en plusieurs étapes, ou au contraire, est-ce qu'on aura toutes les informations comme le prix et la date de sortie ? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a répondu à une interrogation des investisseurs.

Une longue gestation pour les jeux Nintendo Switch 2 ?

La Nintendo Switch 2 joue la montre, mais visiblement, c'est pour votre bien. Big N souhaite avoir un line-up de jeux solide, et surtout faire en sorte qu'il y ait suffisamment de consoles pour tout le monde. Le constructeur japonais est en train de s'assurer de cela, et réfléchit en ce moment à des moyens de contrer les scalpers. En résumé : soyez patients et ne craquez pas lorsque vous verrez une Nintendo Switch 2 affiché à un prix au-delà du tarif normal.

Lors d'une récente séance de questions-réponses avec les investisseurs, Shuntaro Furakawa, président de Big N, a donné la position de la société sur le temps de développement pour les jeux Nintendo Switch 2. Il a ainsi expliqué que c'était « plus long, plus complexe et avancé » que par le passé, et que c'était « inévitables » que les délais entre chaque sortie soit rallongée. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour les gros AAA PS5 / Xbox Series X|S / PC.

Est-ce que cela signifie qu'il faudra bien plus de 6 ans entre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et son successeur sur Nintendo Switch 2 ? Pas nécessairement. Pour ne pas être submergé, Big réalise les investissements, notamment au niveau des ressources, pour justement contrôler ces temps de développement voire même les raccourcir. Cela est également possible par une « amélioration régulière de l'environnement » selon Shinya Takahashi, senior managing executive officer chez Nintendo.

Et pour aller dans ce sens, la firme se dit ouvert à l'utilisation de nouvelles technologies, qui comprend l'IA, mais que ce n'est de toute façon pas une solution magique. Dans le cadre de l'intelligence artificielle, ça demande aussi de l'utiliser de manière équilibrée.

Source : Q&A Nintendo via NintendoLife.