Grâce à une fiche technique beaucoup plus robuste que sa grande sœur, la Nintendo Switch 2 va clairement proposer un colossal bond technologique pour ses futurs adeptes. Une console enfin au goût du jour, notamment s'agissant du support des technologies graphiques les plus récentes comme l'Unreal Engine 5. Une baffe graphique portable en perspective, si l'on en croit les experts analystes de Digital Foundry, malgré forcément quelques sacrifices.

Un bond technologique « Unreal » sur la Nintendo Switch 2...

Après un florilège de rumeurs et plus récemment des leaks autour notamment de son design et de celui des Joy-Con, la tant attendue Nintendo Switch 2 n'a presque plus aucun secret à cacher, sauf surprise de dernière minute. On attend d'elle une console hybride certes moins puissante que les PS5 et Xbox Series, mais aux propriétés équivalentes au très populaire Steam Deck. S'agissant des performances, la machine devrait en tout cas être nettement mieux lotie que son aînée grâce au support du DLSS, puce NVIDIA sous le capot oblige.

Ce n'est d'ailleurs pas la seule technologie moderne en vogue que devrait supporter la Nintendo Switch 2. Selon Digital Foundry, elle serait en mesure de faire tourner des jeux sur l'Unreal Engine 5 avec toutes ses fonctionnalités que sont Nanite, Lumen, Virtual Shadow Maps et même probablement la tout récemment présentée et bluffante technologie MegaLights. Cela s'explique par le fait que la Switch première du nom supporte des jeux créés sur l'Unreal Engine 4. Il s'agit donc d'une suite logique, les développeurs travaillant maintenant activement sur la dernière version du moteur d'Epic.

... mais forcément avec quelques concessions

Il convient toutefois de tempérer cette enthousiasmante perspective. Malgré une fiche technique nettement améliorée, la Nintendo Switch 2 ne pourra décemment pas afficher des jeux sous Unreal Engine 5 aussi bien qu'une PS5/PS5 Pro ou qu'une Xbox Series. Quelques concessions seront forcément à prévoir. Il se peut toutefois que les développeurs adaptent les fonctionnalités du moteur d'Epic au hardware de la console. Il ne fait en effet presque aucun doute que la Nintendo Switch 2 a un bel avenir devant elle, du fait de son caractère hybride et de son énorme catalogue de prestigieuses licences exclusives.

Les studios auraient donc tout intérêt à optimiser comme il se doit leurs jeux pour qu'ils tournent du mieux possible sur cette dernière. Même s'il s'agit pour l'heure de simples spéculations de la part de Digital Foundry, celles-ci se montrent sur le papier tout à fait plausibles. Il faudra toutefois attendre la sortie tant surveillée de la Nintendo Switch 2, a priori prévue entre mars et avril 2025, à un tarif estimé entre 400 et 500 euros, pour en avoir le cœur net.

Source : Digital Foundry sur YouTube