La Nintendo Switch 2 fait l'objet de toutes les rumeurs et fantasmes. Alors quand une source très sérieuse entre dans la danse on écoute plus attentivement. Si vous attendiez la nouvelle machine très prochainement, une mauvaise nouvelle se dessine pour vous.

Après sept ans de loyaux services, la Nintendo Switch entame sa dernière ligne droite. La console hybride a tout explosé sur son passage, au point de réaliser l'impensable : dépasser le succès colossal de la Wii. Big N a encore quelques cartouches sous le coude pour occuper ses millions de joueurs, notamment avec Zelda Echoes of Wisdom, Mario & Luigi L'épopée fraternelle et le prochain Mario Party. Une poignée d'exclusivités pour nous faire patienter jusqu’à la transition du successeur de la console, qu’on appelle pour l’heure la Nintendo Switch 2. Elle ne serait malheureusement pas encore prête d'arriver.

Nouvelle fenêtre de sortie pour la Nintendo Switch 2 ?

Peu de développeurs et de joueurs y croyaient au début et pourtant. La Nintendo Switch a roulé sur le marché et Big N compte bien réitérer l’exploit avec sa prochaine machine. L’éditeur japonais se montre plus prudent quant à son lancement et préparerait en coulisses un line-up important, soutenu par des développeurs tiers. Officiellement confirmée depuis quelques mois, celle que l’on appelle la Nintendo Switch 2 fait l’objet de toutes les rumeurs. Naturellement sa date de sortie est souvent dans le viseur des journalistes sérieux et réputés, comme des insiders en tout genre. On tourne clairement en rond avec tous ces bruits de couloir, mais une source solide évoque de nouveau la période de lancement de la machine.

Selon Christopher Dring du réputé GameIndustry.biz, la Nintendo Switch 2 ne serait pas lancée lors de cette année fiscale. Big N aurait prévenu ses partenaires que sa future console n’arriverait pas avant avril 2025 au plus tôt. Certains des développeurs interrogés par le journaliste espérèrent cependant une sortie entre avril et mai. Si la prochaine machine ne serait donc pas attendue pendant l’exercice fiscal en cours, l’éditeur japonais a d’ores et déjà confirmé que l’annonce de la Nintendo Switch 2 aurait lieu pendant cette période, c’est-à-dire d’ici le 31 mars 2025. C’est très large comme fenêtre, d’autant que la rumeur veut qu’un dernier Nintendo Direct centré sur la machine actuelle et un Indie World se préparent. Il se pourrait donc qu’elle ne soit annoncée qu’en début d’année prochaine, au plus tard. Il nous tarde d’avoir enfin des informations officielles et de laisser le conditionnel sur le banc de touche.

Source : GameIndustry.biz