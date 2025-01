En attendant une plus longue présentation de la Nintendo Switch 2, la bête se laissera approcher par quelques heureux élus dans le cadre d'événements « prise en main ». Cela prendra la forme d'un tour du monde en commençant par New York et Paris le 4 avril, puis dans d'autres régions du globe. Les participants triés sur le volet ont reçu des tickets non transférables en début de semaine. Sauf que certains d'entre eux ne sont malheureusement pas forcément passés entre de bonnes mains.

Des abus pour la présentation de la Nintendo Switch 2

Malgré des billets de prise en main de la Nintendo Switch 2 strictement nominatifs et non transférables, plusieurs annonces ont rapidement fleuri sur eBay. Certains vendeurs affichent des prix hallucinants, allant jusqu’à 1000 dollars pour une place à l’événement de New York.

eBay a commencé à supprimer certaines annonces de l'événement Nintendo Switch 2, mais d’autres restent accessibles, notamment pour les événements de Londres, Madrid et l’Italie. Nintendo n’a pas encore réagi, mais pourrait prendre des mesures pour empêcher ces reventes abusives.

Ces événements confirment que le lancement de la Nintendo Switch 2 approche, mais Nintendo reste discret. Pour l’instant, aucune date de sortie ni prix officiel n’a été annoncé. Côté jeux, la bande-annonce laisse entrevoir ce qui ressemble à Mario Kart 9, ce qui ne fait qu’attiser l’impatience des fans. C'est typiquement le genre de jeu qui a toute sa place pour un titre de lancement. Histoire de convaincre tout le monde sans trop forcer.

© Nintendo

Un engouement qui ne faiblit pas

La Switch 2 est sans doute l’une des consoles les plus attendues de ces dernières années. Les événements hands-on attirent une énorme demande, et Nintendo devra sans doute surveiller ces pratiques de revente pour éviter les abus. Pour ceux qui espèrent encore une place, il faudra tenter sa chance sur la liste d’attente dès le 29 janvier. Mais une chose est sûre : la Nintendo Switch 2 fait déjà beaucoup parler d’elle. Elle devrait se vendre comme des petits pains, et ce ne sera même pas une surprise. D’ailleurs, même la concurrence, en l’occurrence Xbox par la voix de Phil Spencer, le reconnaît.

Source : Ebay