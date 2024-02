Les dernières rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 ont visiblement fait mal à la firme nippone, et ce n'est pas une exagération. On a eu droit à des chiffres, et c'est plutôt flagrant.

La Nintendo Switch 2 continue d'être au centre de toutes les rumeurs, malgré une annonce officielle inexistante. La seule chose que certaines personnes attendent de savoir, c'est le moment où elle va sortir. Récemment, on a eu droit à plus d'informations à ce sujet, mais c'était loin d'être rassurant. La patience était clairement de mise, et ça a eu des conséquences drastiques sur Big N. De toute évidence, une rumeur, ça peut faire beaucoup de dégâts à une telle entreprise.

Les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 font mal à l'entreprise

Pour bien comprendre la situation, il faut remonter aux dires du journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe. Ces derniers ont été validés par divers médias réputés, y compris Eurogamer et Bloomberg. On nous a donc expliqué que Nintendo aurait informé ses partenaires que la Switch 2 ne sera pas lancée en 2024, mais seulement début 2025. Selon les sources d'Andy Robinson, rédacteur en chef de VGC, ce retard est dû à une raison bien précise : l'éditeur veut renforcer son catalogue en amont du lancement. Un sacrifice compréhensible, mais pas sans conséquences.

Bloomberg est formel, ces rumeurs ont eu des représailles sur le cours de l'action de Nintendo. Il y a eu une chute considérable, estimé à globalement 5,8%. Au contraire, lorsqu'on avait appris que l'arrivée de la Switch 2 était potentiellement imminente, ça avait augmenté. Alors oui, pour une société aussi massive, ce n'est pas non plus la fin du monde. Néanmoins, force est de constater l'impact sans précédent de propos non officiels au sujet de la mystérieuse machine.

D'ailleurs, selon l'analyste Mio Kato de LightStream Research, cette baisse pourrait se poursuivre si la sortie de la Switch 2 se fait réellement en 2025. « Il semble y avoir beaucoup de nouveaux acheteurs de Nintendo qui sont peut-être moins familiers avec le nom et plus impatients que l’entreprise présente des chiffres concrets ». Malheureusement pour celles et ceux qui espèrent assister à une énorme annonce dans 1 ou 2 mois, ce n'est pas au programme. Il va falloir être encore un petit peu patient.

La grosse annonce pour bientôt ? Ne comptez pas dessus

Quand est-ce que la Switch 2 pourrait être annoncée ? Au cours d'un Nintendo Direct ? C'est tout à fait possible, mais ça n'a pas été le cas pour celui d'hier. Pour cause, il était surtout dédié aux productions des éditeurs tiers à venir durant la première moitié de l'année 2024. C'était un Partner Showcase. Cependant, selon une nouvelle rumeur véhiculée par Pedro Henrique, il y en aura un autre en avril. Le problème, c'est que la console ne serait pas présente à ce moment-là, et son annonce serait plutôt repoussée en juin. D'autres leaks mentionnaient une révélation en mars, bref, les plans ont l'air de changer sans arrêt. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas affaire à quelque chose d'officiel.