Aux dernières nouvelles, qui ne sont plus tout à fait fraîches, le constructeur japonais prévoit d'annoncer officiellement la Nintendo Switch 2 d'ici à la fin de l'année fiscale 2025. Soit au plus tard le 31 mars prochain. Il se pourrait toutefois que cela arrive prochainement, si l'on en croit un récent leak indiquant un sérieux passage à la vitesse supérieure s'agissant de sa production.

La Nintendo Switch 2 préparerait sa sortie prochaine en grandes pompes

Même si la Nintendo Switch 2 s'est globalement faite très discrète, sa sortie s'approcherait tout de même enfin à grands pas, après sept ans de bons et loyaux services pour sa grande sœur. La firme nippone semble vouloir mettre les petits plats dans les grands pour un lancement en fanfare de sa prochaine console. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'un récent rapport de Universo Nintendo, de la part du généralement très bien informé « Necro » Felipe Lima. Celui-ci suggère que le constructeur se préparerait en vue de la production de masse de la Nintendo Switch 2.

Ce rapport indique en effet qu'environ 836 000 puces NVIDIA T239 auraient été livrées en septembre dernier. D'après de précédents leaks, cette puce serait un des éléments composant la fiche technique nettement plus robuste de la Nintendo Switch 2. Il semblerait par ailleurs que la production de masse d'autres composants de la console, comme la RAM et le stockage, aurait également démarré le même mois. Cela pourrait donc signifier que la maison de Mario et Zelda se préparerait à enfin officiellement l'annoncer bientôt, avec une date de sortie dans une foulée relativement proche.

Ceci étant dit, il convient bien sûr de ne pas complètement prendre ce rapport pour argent comptant. Même si le lancement de la production en masse de la Nintendo Switch 2 en amont de son annonce officielle est on ne peut plus logique. Mais nous n'en aurons le cœur net que lorsque le géant japonais aura enfin décidé qu'il est temps de la présenter au monde et de la mettre entre leurs mains. Nous ne devrions en tout cas pas attendre plus que quelques mois en ce sens.

Dernier sprint avant la ligne d'arrivée pour la Switch 2 ?

Source : Universo Nintendo