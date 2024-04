La Nintendo Switch 2 continue de fasciner tout le monde et est sujette à de nombreuses rumeurs et bruits de couloir. Et justement, cette nouvelle semaine permet d'en savoir plus.

À l'approche du lancement prévu en 2025, des informations de plus en plus précises sur la nouvelle console de Nintendo, baptisée Nintendo Switch 2, commencent à émerger, nous offrant un aperçu de ce que sera la prochaine génération de cette plateforme populaire. Selon des sources proches du fabricant d'accessoires Mobopad, de nombreuses améliorations techniques marqueront ce nouveau modèle. On vous conseille tout de même de prendre tout ceci avec des pincettes, histoire de ne pas être trop déçu.

La Nintendo Switch 2 a encore de nouvelles infos à vous donner

La Nintendo Switch 2, dont la sortie serait retardée jusqu'en mars 2025, s'annonce comme une évolution notable par rapport à son prédécesseur. Parmi les innovations les plus remarquables, Mobopad révèle l'introduction de Joy-Cons magnétiques, une rumeur déjà évoquée par le site vandal. Le tout semble corroboré par le site bilibili. Ces derniers, dotés de la technologie électromagnétique, incluraient des boutons SL et SR métalliques sur leurs côtés, ainsi que de nouveaux boutons ajoutés qui promettent d'enrichir l'expérience de jeu.

Le support des anciens Joy-Cons par Bluetooth et la préservation de la fonctionnalité HD Rumble démontrent un souci de compatibilité. Et de continuité avec les accessoires existants. De plus, la nouvelle console serait compatible avec les cartouches physiques de la Switch actuelle. Bien que les nouvelles cartouches de la Switch 2 ne soient pas rétrocompatibles.

Et pour l'écran ?

En termes de conception, la Nintendo Switch 2 s'inspirerait de la version OLED de la Switch. Notamment par une béquille améliorée offrant un plus large éventail de positions grâce à un nouveau support amortissant. Cela devrait contribuer à une meilleure stabilité et flexibilité lors de l'utilisation en mode table.

L'écran de la nouvelle console serait un LCD de 8 pouces capable d'afficher une résolution de 1080p, tandis que son dock, conservant un port USB-C, supporterait une sortie en 4K, témoignant d'une nette amélioration de la qualité visuelle attendue par les utilisateurs.

Bien que Nintendo n'ait pas encore fait d'annonce officielle concernant cette console, les informations fournies par Mobopad ajoutent à l'anticipation déjà forte autour de ce produit. La Nintendo Switch 2 semble prête à offrir une expérience de jeu enrichie et plus immersive. Répondant ainsi aux attentes des gamers avides de nouveautés technologiques.

Il reste à voir comment ces caractéristiques seront intégrées dans les jeux à venir et comment elles influenceront le marché des consoles de jeux. En attendant, l'industrie et les joueurs observent avec intérêt les développements autour de cette console prometteuse.