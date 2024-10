Après 7 ans de bons et loyaux services, la Nintendo Switch va progressivement tirer sa révérence, c'est même le constructeur lui-même qui l'a annoncé. Pour autant, ce dernier tarde à donner des nouvelles de la machine qui succédera à celle-là. Dès lors, on ne peut tenter de se raccrocher aux insiders les plus fiables pour en apprendre davantage sur celle qu'on nomme, pour le moment, la « Nintendo Switch 2 ». Justement, l'un d'eux semble avoir eu du nouveau de son côté et tease déjà les internautes.

Ça se rapproche pour la « Nintendo Switch 2 »

Il y a des personnalités du web qui se sont fait une telle réputation que leur retrait des réseaux sociaux peine tout un milieu. C'est le cas même des insiders ! Le fameux Pyoro avait démontré qu'on pouvait lui faire confiance tant il tombait juste dans ses prédictions à propos de Nintendo. Cependant, il a du prendre du recul cet été à la suite d'une révélation qui aurait mis une de ses sources en difficulté. Mais, l'individu n'a pas entièrement disparu et continue de donner comme il peut des indices sur les nouveautés Nintendo à venir.

En effet, même si son compte X (ex-Twitter) est désormais privé, Pyoro a trouvé un moyen surprise de communiquer. L'insider a ainsi changé son pseudo, lisible par tout monde en dépit du verrouillage de son compte. À l'aide d'un simple émoji « ? », il semble vouloir dire que quelque chose arrive. Or, la plus grosse annonce attendue est celle de la « Nintendo Switch 2 ». Les choses seraient-elles sur le point de s'accélérer ? C'est en tout cas ce qu'il pourrait être en train de suggérer.

Capture d'écran en date du 28 octobre 2024. © Gameblog

Il faut dire que, depuis quelques temps, les leaks autour de la prochaine console se multiplient et deviennent de plus en plus explicites. Après des informations à propos de ses performances techniques, c'est son visuel qui a fuité. Des éléments concrets auraient également confirmé la présence d'une fonctionnalité très attendue. Enfin, la production-même de la « Switch 2 » devrait démarrer prochainement selon des sources non-officielles. Alors, à l'approche de la fin d'année 2024 et d'une conférence aussi important que les Game Awards, on se dit que Nintendo pourrait bien prendre la parole très bientôt.