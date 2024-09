La Nintendo Switch 2 refait parler d'elle. Un analyste relève des indices pour la fenêtre de sortie. Il prévoit également une annonce plus qu'imminente.

Elle pourrait bien être plus attendue que la PS5 Pro. Après le succès monumental de la première Switch, celle qu'on appelle pour l'instant la “Nintendo Switch 2” ne cesse de faire parler d'elle. Depuis les précisions du constructeur à propos de la fin de vie à venir de sa console actuelle, les observateurs guettent tous les indices quant à la sortie de la prochaine. Étant semble-t-il prévue pour l'année fiscale en cours, certains ont une idée plus précise.

Ça se rapproche pour la Nintendo Switch 2

Hier, le patron de GameIndustry.biz rappelait que l'annonce de la Nintendo Switch 2 serait imminente (à en croire l'industrie du jeu vidéo). Cela a fait réagir David Gibson, analyste senior chez MST Financial. Spécialisé dans le secteur du jeu vidéo, l'homme s'attend véritablement à ce qu'on entende concrètement parler de la console durant la deuxième moitié du mois de septembre. Mais, selon lui, Big N éviterait le Tokyo Game Show. La bonne nouvelle est qu'on pourrait donc avoir droit à une révélation entre le 18 et le 26 de ce mois.

Gibson ajoute quelques observations. Il fait remarquer que l'assembleur Hosiden, qui est un des prestataires de Nintendo, dépenserait « 2 milliards de yens en équipements de production et 1 milliard de yens en automatisation au cours de l'exercice 2025 », et cela seulement pour le consolier. Cette concentration des moyens contribuerait à une production rapide et massive. Des éléments qui, en effet, coïnciderait avec la sortie d'une nouvelle console.

À ce titre, l'analyste appui son hypothèse. Il pense fortement que le mois de septembre sera le moment d'avoir des nouvelles de la Nintendo Switch 2. En revanche, les indices qu'il relève le font pencher vers une sortie plus tardive. À ses yeux, on pourrait à voir la console débarquer au mois de mars 2025. Là encore, ce serait cohérent avec la fin de l'année fiscale en cours, comme annoncé par Big N.

Ce qui est sûr, dans tous les cas, c'est que la Nintendo Switch 2 approche. À son rythme, dans l'ombre, mais elle se montrera bientôt. D'autant plus que les leaks sur ses performances techniques ont ralenti ces derniers temps. Désormais, ils laissent place à des rumeurs à propos des jeux-tiers qui auraient de forte chance de rejoindre sa ludothèque. Tout cela est très enthousiasmant pour le public, en dehors du prix potentiel qui, lui, risque d'en refroidir quelques-uns...