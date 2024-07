Il ne se passe pas un mois sans que la Nintendo Switch 2 ne fasse l'objet de rumeurs sur sa puissance ou sur le line-up de lancement. Il faut dire que la sortie d'une nouvelle console est toujours un événement, et toute l'industrie est curieuse de savoir quel sera le prochain « gimmick » de cette machine. Selon les bruits de couloir, elle devrait bien conserver les Joy-Con, qui pourraient se connecter par le biais d'un système aimanté, et ferait surtout des efforts sur la puissance. Le (gros) talon d'Achille de la Switch.

La puissance de la Nintendo Switch 2 par rapport au Steam Deck

D'après les rumeurs, la puissance de la Nintendo Switch 2 se situerait entre une PS4 et une Xbox Series S. Et donc, par conséquent, en dessous des performances de la PS5 et des Xbox Series X|S. Là où la console pourrait coiffer au poteau la génération actuelle, c'est sur le ray tracing, même si l'on ne sait pas dans quelle proportion. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la consommation de la machine et le taux d'images par seconde des jeux.

Dans une nouvelle vidéo, le youtubeur Moore's Law is Dead indique que la Nintendo Switch 2 aurait une meilleure optimisation énergétique et surtout une meilleure autonomie en mode portable. Lorsqu'elle sera dans ce mode, elle pourrait consommer 5 watts, tandis qu'en docké, ce serait entre 15 et 30 watts avec une solution de refroidissement adapté. Il ajoute qu'à ce niveau, la puce de la Nintendo Switch 2 est compétitive, et heureusement d'ailleurs. Dans un second temps, il entre dans une analyse et une comparaison de puissance avec le Steam Deck. Alors le nouveau jouet high-tech de Big N sera t-il plus performant ? Oui mais... c'est plus compliqué que cela.

Comme l'hybride PC/console de Valve, la Nintendo Switch 2 devrait faire tourner la même large sélection de jeux que le Steam Deck. Mais à un framerate inférieur. Par exemple, des titres qui sont à 90 ou 60fps sur le Steam Deck pourraient tomber à 60fps ou 40/45fps sur la nouvelle console de Big N, avec tout de même l'apport du VRR pour fluidifier davantage les choses. Une technologie qui ne sera possible qu'en docké avec l'écran compatible. La Nintendo Switch 2 devrait en revanche tirer son épingle du jeu d'un point de vue de la résolution, avec la prise en charge du DLSS de Nvidia, et être au-dessus de la plateforme de Valve. Mais ce qui n'est pas mentionné, c'est le niveau de détails affiché par les jeux, qui est d'une importance cruciale.

Crédits : Yanko Design.

Les dernières rumeurs de spécificités de la console

Pour rappel, voici les potentielles spécificités techniques de la Nintendo Switch 2. À prendre évidemment avec de grosses pincettes à l'heure actuelle :

12 Go LPDDR5X RAM

256 Go UFS 3.1 de stockage interne

1536 cœurs CUDA, 48 tensor cores, 12 RT cores

Architecture Ampere avec le DLSS et le ray tracing issues de l'architecture précédente de NVIDIA, Ada

8x ARM A78C

La Nintendo Switch 2 sera dévoilée d'ici mars 2025 par Big N.