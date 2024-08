La Nintendo Switch 2 n'a toujours pas été annoncée, mais son prix est toujours sujet aux spéculations et aux rumeurs. Et il faut peut-être se préparer à un tarif salé.

Les choses sérieuses seraient sur le point de commencer pour la Nintendo Switch 2. Le fabricant de semi-conducteurs taiwanais Weltrend Semiconductor, par la voix de son PDG Lin Chongtao, a partagé quelques informations sur ce qui attend son entreprise d'ici la fin de l'année. « Les commandes de consoles de jeux vidéo devraient croître dans le troisième trimestre 2024, en raison de l'expédition des nouveaux modèles de PS5, Xbox et Nintendo Switch ». Il fait ici sûrement référence à la PS5 Pro, aux nouvelles Xbox Series voire à la Series X Digital Edition et à la console de Big N.

Un prix salé pour la Nintendo Switch 2

Si l'on se fie aux différents sons de cloche, dont certains officiels, la sortie en 2025 de la Nintendo Switch 2 est normalement acquise. En coulisses, le constructeur japonais a d'ailleurs prévenu ses partenaires d'un lancement pour l'année prochaine, mais pas avant avril 2025. La firme préfère ainsi garder au chaud sa nouvelle machine pour l'année fiscale à venir et avoir un beau bilan à présenter aux investisseurs si le lancement est un carton. Mais c'est aussi parce qu'elle veut s'assurer d'avoir suffisamment de Nintendo Switch 2 à vendre... avec des jeux !

Ça s'affaire en coulisses donc, mais pour l'instant, on n'a toujours pas de détails officiels sur la Nintendo Switch 2 comme sa date de sortie définitive ou son prix. D'après l'analyste Hideki Yasuda de Toyo Securities pourrait être proposée à tarif tournant autour des 499$ aux États-Unis. Est-ce élevé ? Tout dépendra de la technologie qu'elle offrira.

Mais une mauvaise nouvelle se profile pour le prix. Selon une note de Morgan Stanley, l'entreprise taïwanaise TSMC envisage d'augmenter le prix des Wafers, un matériau nécessaire pour les semi-conducteurs, d'environ 10% en 2025. Et parmi ses clients, il y a Nvidia qui serait le fabricant sélectionné par Big N pour fournir la puce de la Nintendo Switch 2. Dès lors, si tout cela se confirme, alors on pourrait imaginer que la hausse soit également répercuter sur le prix de vente final de la console. Reste à savoir jusqu'à quel point, mais avec des consoles de salon à 549€ ou et des PC/consoles portables à partir de 569€ comme le Steam Deck, il faut s'attendre à ce que la facture soit probablement plus élevée qu'en 2017 avec la Switch.

