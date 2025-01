Ça s'emballe autour de celle qu'on appelle la « Nintendo Switch 2 ». Avant même une annonce en bonne et due forme, les leaks deviennent de plus en plus concrets, au point de dévoiler, semble-t-il, l'apparence de la nouvelle console hybride. D'autres détails commencent également à apparaître sur la toile. Cette fois, cela concerne davantage les jeux, avec de premières hypothèses de line-up.

La concurrence prévue sur Nintendo Switch 2 ?

La réorganisation du marché vidéoludique pourrait bien avoir une incidence sur le catalogue de la Nintendo Switch 2. D'ores et déjà, un leak provenant de la FNAC annonce une hausse de prix des jeux du côté de Big N. Le constructeur s'alignerait désormais sur les tarifs appliqués par la concurrence.

Cependant, ce n'est pas le seul détail qui apporterait un gros changement. L'insider Nate the Hate a partagé quelques prédictions sur sa chaîne YouTube. Celles-ci concernent un acteur majeur de l'industrie, à savoir Microsoft. Après avoir indiqué que le dernier jeu Indiana Jones serait prévu sur PS5, ce qui s'est avéré, il avance, sûr de lui, que l'éditeur nord-américain jouera un rôle important pour la Nintendo Switch 2.

Maintenant que Microsoft compte s'extraire du modèle des exclusivités sur Xbox, il pourrait bien se lancer à la conquête de la nouvelle console du constructeur japonais. Selon les dires de l'insider, deux jeux seraient concernés à l'heure actuelle pour un portage sur Nintendo Switch 2 et PS5 : Halo The Master Chief Collection et Flight Simulator.

Jez Corden, rédacteur chez Windows Central, aurait lui aussi eu vent de ces projets. En tout cas, ses sources lui permettent d'affirmer que « ce serait très certainement exact ». Cela vaudrait aussi pour les rumeurs concernant FF7 Remake et Rebirth. Nate the Hate avait aussi rapporté que ces deux exclusivités console PS5 arriveraient sur Nintendo Switch 2.

Enfin, Jez Corden ajoute sa petite pierre à l'édifice. Il aurait ouï-dire que d'autres gros jeux Xbox seraient prévus sur PlayStation. Il évoque Hellblade 2, Age of Mythology et, avec plus de retenue, Gears of War 1 Ultimate Edition. Cependant, il ne garantit pas que ces jeux arrivent sur Nintendo Switch 2. Néanmoins, ce ne serait pas totalement impossible.

Si ce line-up se confirmait, cela signifierait gros pour Nintendo. En effet, la Switch 2 se montrerait capable de faire tourner des jeux de gros calibres. Ce serait vraiment un coup d'éclat pour le constructeur japonais. Après des années à être à la traîne, sa nouvelle console serait capable de suivre la concurrence à son niveau. Voilà qui devrait ravir les fans !