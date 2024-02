Il se passe rarement une semaine sans une rumeur sur la Nintendo Switch 2. Et la dernière n'est pas spécialement rassurante puisque selon différentes sources sérieuses, le constructeur japonais a déjà acté d'un report en interne. La prochaine console de Big N pourrait donc manquer les fêtes de fin d'année, mais ça lui permettrait d'avoir un line-up plus conséquent d'après les bruits de couloir. Mais quand sera t-elle annoncée officiellement ? Il y a visiblement eu un changement de programme du côté de la firme de Kyoto.

L'annonce de la Nintendo Switch 2 arrive...

Selon les dernières rumeurs, la sortie de la Nintendo Switch 2 n'aurait lieu qu'au premier trimestre 2025. Soit une fenêtre un peu plus tardive que ce qui était semble t-il prévu en interne. C'est en tout cas l'information rapportée par Eurogamer, VGC ou encore Bloomberg, qui sont des sources fiables. Mais la première personne a réellement avoir parlé de cela, c'est le journaliste brésilien Pedro Henrique Lutti Lippe. Et pour l'annonce ? On a entendu deux sons de cloche jusqu'à maintenant.

Si l'on en croit un bruit de couloir, la Nintendo Switch 2 aurait dû être évoqué en mars lors d'un Nintendo Direct. Puis en suite, le président de Big N, Shuntaro Furukawa a déclaré lui-même que les joueurs auraient un aperçu de l'avenir de la société au cours du prochain bilan financier. Soit aux environs du mois de mai. Mais ce sera peut-être plus tard en définitive.

D'après les dires de Pedro Henrique Lutti Lippe, l'annonce de la Nintendo Switch 2 aurait été repoussée en juin 2024. En revanche, il n'est pas revenu sur ses propos d'un lancement pour début 2025, ce qui laisse à penser que c'est encore d'actualité. Il n'indique pas non plus la forme que cela prendra, mais a eu vent d'événements supplémentaires pour le reste de l'année. Après le Nintendo Direct de février 2024, la firme japonaise aurait pour plan de reprendre la parole en mars avec un Indie World, puis en avril avec une nouvelle présentation.

Mockup de la Nintendo Switch 2

... avec Metroid Prime 4 ?

On est donc sûr de rien avec la Nintendo Switch 2, si ce n'est que Big N ne va pas pouvoir retarder l'inévitable encore très longtemps. Le line-up de la Switch actuel étant réellement faible, sûrement en raison du fait que le constructeur a besoin de garder des jeux en stock pour promouvoir sa prochaine console. Et si l'un des fers de lance de la machine n'était autre que Metroid Prime 4 ? C'est une des possibilités. Le titre, qui a été repris par Retro Studios, n'est toujours pas sorti et ne s'est jamais montré. Selon le journaliste Jeff Grubb, une campagne marketing aurait dû démarrer en mai prochain, mais ce n'est peut-être plus le cas. L'information étant très ancienne. Bien que cela fasse sens de sortir MP4 sur une console qui a déjà une énorme base installée, un lancement sur Nintendo pourrait être également un bon move. Une licence aussi culte pour une nouvelle console ne passerait pas inaperçu.