L'ombre de la Nintendo Switch 2 se fait de plus en plus palpable, et la rumeur gronde toujours plus autour de son annonce tant attendue, qui pourrait être imminente.

Depuis quelques semaines, de nombreux faisceaux d'indices laissent à penser que le géant japonais pourrait enfin bientôt présenter officiellement au monde sa fameuse Nintendo Switch 2. Alors que la PS5 Pro pourrait faire son apparition très prochainement, il semblerait que les autres constructeurs de consoles se mettent aussi en branle.

L'heure a enfin sonné pour la Nintendo Switch 2 ?

Alors que la rentrée de septembre s'annonçait déjà chargée niveau sorties jeux vidéo, il se pourrait qu'elle le soit également en annonces de consoles à venir. Tout porte à croire que Sony annoncera sa PS5 Pro à l'occasion de son prochain State of Play d'ici quelques jours. Tandis que Big N tenait un Nintendo Direct mélangeant Indie World et Partner Showcase fin août, il se pourrait également que la firme nippone soit enfin prête à présenter officiellement sa très attendue Nintendo Switch 2.

C'est en tout cas ce qu'avance Christopher Dring, directeur éminent de l'influent site GamesIndustry.biz : « J'ai entendu des rumeurs de l'industrie comme quoi 'quelque chose' en rapport avec la Nintendo Switch 2' aurait lieu ce mois-ci ». Dernièrement, de nombreux indices laissaient en effet à penser qu'une annonce à son égard pourrait être proche. D'un côté, sa production devrait démarrer ce mois-ci. De l'autre, de nombreux développeurs auraient déjà eu un premier contact avec la bête.

Toutes les étoiles sont donc sur le papier alignées pour que la console très attendue se présente enfin comme il se doit au monde. Compte tenu de l'influence de Christopher Dring et de sa connaissance profonde de l'industrie, son pronostic ne serait en tout cas pas hors de propos. Ne reste cela dit plus qu'à attendre une confirmation officielle de la part du constructeur japonais, et de voir dans quelle mesure la Nintendo Switch 2 sera annoncée. Aura-t-on droit à une démonstration de sa fiche technique renforcée, une date de sortie précise et un prix que l'on attend beaucoup plus relevé que son illustre grande sœur ? Réponse potentiellement très bientôt autour de cette Switch 2 qui se fait ardemment désirer.

Source : Christopher Dring sur X.com