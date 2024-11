Après des mois de rumeurs, Big N fait enfin une annonce officielle sur celle qu'on appelle pour l'heure la Nintendo Switch 2. Et c'est ce que beaucoup de personnes espéraient.

Après sept ans de loyaux services, la Nintendo Switch entame sa dernière ligne droite. La console hybride a tout explosé sur son passage et les chiffres ont parlé d’eux-mêmes. Big N a encore quelques cartouches sous le coude pour occuper ses millions de joueurs. Après Zelda Echoes of Wisdom et Super Mario Party Jamboree, les frères plombiers reviendront enfin dans une aventure inédite avec Mario & Luigi L'épopée fraternelle. Une poignée d’exclusivités pour nous faire patienter d’ici l’annonce de la fameuse Nintendo Switch 2, objet de tous les fantasmes. De bon matin, Big N s’est en revanche décidé à confirmer une rumeur de longue date.

La Nintendo Switch 2 sera bien rétrocompatible

C’était une évidence, c’est maintenant acté. Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 sont légion, tellement qu’on en vient même à perdre le fil dans ce petit jeu des on-dit. L'un des éléments les plus récurrents dans ces bruits de couloirs, eux-mêmes appuyés par des déclarations antérieures de Big N, c’était une éventuelle rétrocompatibilité de la Nintendo Switch 2. La future console du constructeur était alors pressentie comme capable de faire tourner tous les jeux de sa grande sœur et ce sera bien le cas. Lors de la dernière conférence avec les investisseurs, Shuntaro Furukawa, président de l’entreprise, a confirmé que la Nintendo Switch 2 sera bien rétrocompatible. De plus, comme le géant japonais l’avait déjà indiqué à demi-mot, la Nintendo Switch Online reprendra du service sur la prochaine machine.

« De plus amples informations à ce sujet, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront annoncées à une date ultérieure », ajoute Furukawa dans sa déclaration publique postée sur les réseaux officiels de la marque. On rappelle que l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 est toujours calée d’ici le 31 mars 2025. Ce n’est donc en soi pas tant une surprise, d’autant que Big N avait précisé il y a déjà bien longtemps vouloir assurer une transition en douceur entre sa console actuelle et la fameuse Nintendo Switch 2. Il semblait improbable que le géant japonais supprime si tôt le NSO, lui qui revendique aujourd’hui tout de même 34 millions d’abonnés à fin septembre, malgré une légère baisse. L’entreprise y a d’ailleurs tout fraîchement ajouté une nouveauté : un service de streaming musical : Nintendo Music.

Source : Nintendo