Les rumeurs sur la Nintendo Switch 2 vont bon train et ce n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Si son existence n'est plus à prouver, ses spécificités, elles, demeurent un mystère. Nous savons que Nintendo prépare dans l'ombre l'arrivée d'une machine inédite, mais l'éditeur garde ses secrets bien au chaud. Néanmoins une information majeure à propos de la console hybride se confirme encore. Cela présage du bon pour l'avenir, en particulier vis-à-vis d'une certaine fonctionnalité.

La Switch 2 va satisfaire les fans

Doug Bowser, le patron de Nintendo of America, a récemment pris la parole pour parler d'un sujet qui va parler à de nombreux fans. En effet, contrairement à PlayStation ou Microsoft, Big N n'a jamais laissé la possibilité de transférer un compte en ligne d'une ancienne console vers une nouvelle. De la Wii U vers la Switch, par exemple. Il fallait à chaque fois en recréer un nouveau, une opération qui peut s'avérer fastidieuse. D'autant plus qu'il est alors impossible de garder une trace des jeux qu'on a acheté sur l'autre plateforme. Depuis, l'entreprise a mis au point le compte Nintendo. Ce dernier va mettre fin à ce problème lorsque la Nintendo Switch 2 sortira, comme l'a reconfirmé le patron de Nintendo America.

Une chose que nous avons faite avec la Nintendo Switch pour faciliter la communication et la transition est la création du compte Nintendo. Par le passé, chaque appareil vers lequel nous faisions la transition possédait un système de compte complètement différent. La création du compte Nintendo nous permettra de communiquer avec nos joueurs, si et quand nous allons effectuer une transition vers une nouvelle plateforme afin de faciliter ce processus ou cette transition.

Si dans l'interview donnée à Insider, Doug Bowser ne mentionne pas directement la Nintendo Switch 2, et qu'il parle d'une « nouvelle plateforme », on se doute de son identité. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente nouvelle. Cela va permettre aux joueurs de conserver leur compte Nintendo lorsqu'ils feront la transition vers la prochaine console de l'éditeur japonais. Leur bibliothèque de jeux restera intacte, et pour beaucoup, c'est un véritable soulagement. D'ailleurs, cela sous-entend qu'une autre fonctionnalité pourrait voir le jour. Et celle-ci est très attendue : la rétrocompatibilité.

Une nouvelle console rétrocompatible ?

Par le passé, des rumeurs sous-entendaient que la Nintendo Switch 2 allait être rétrocompatible. Big N n'a évidemment pas officialisé la chose, mais des indices nous font penser que cela pourrait bien être le cas. L'intervention de Bowser a justement retenu l'attention de quelques joueurs pour cette raison précise. La survie des comptes Nintendo symbolise-t-elle l'arrivée de la rétrocompatibilité pour la successeur de la Nintendo Switch ?

Sur le papier, ce ne serait pas illogique. Pour cause, la Nintendo Switch 2 devrait normalement être en mesure de faire tourner les jeux de son aîné. On serait sur une architecture et une fiche technique relativement similaire. C'est différent de l'époque où on passait de la Wii U à la Nintendo Switch, deux consoles vraiment différentes. De plus, la nouvelle console hybride aurait été décrite comme étant aussi puissante que la PS4 par Activision Blizzard. D'autres sources évoquaient une prise en charge du ray tracing et du DLSS de Nvidia. Cela dit, pour le moment, il ne s'agit que de rumeurs. Il faut donc bien prendre toutes ces informations avec des pincettes.