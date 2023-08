Les spéculations et les rumeurs vont bon train autour de la Nintendo Switch 2. Rien d'officiel encore évidemment, mais des bruits de couloir solides. Cependant, il y a un élément que les insiders n'arrivent pas à savoir. Le constructeur japonais va t-il faire en sorte que sa nouvelle console soit rétrocompatible ? Il le faudrait car ce serait un très mauvais signal envoyé aux joueurs selon le patron de Take-Two Interactive.

Une Nintendo Switch 2 rétrocompatible ? C'est quasi obligatoire

Différentes caractéristiques de la Nintendo Switch 2 ont fuité et, mauvaise nouvelle, cette dernière devrait avoir un écran LCD (8 pouces) et non OLED comme actuellement. Toutefois, Big N serait plus généreux avec un stockage interne de 512 Go (32 Go sur le modèle existant). Des leaks crédibles mais qui ne sont pas exhaustifs.

Par exemple, quid de la rétrocompatibilité sur la Nintendo Switch 2 dans l'optique de jouer à sa bibliothèque de jeux ? Lors d'un entretien avec GamesIndustry, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive (GTA 6), a partagé son avis sur cette fonctionnalité. Pour lui, la firme nippone doit donner aux consommateurs ce qu'ils veulent. Dans le cas contraire, ce serait « rompre le contrat » avec les futurs acheteurs de la Nintendo Switch 2.

Vous devez donner aux consommateurs ce qu'ils souhaitent et optimiser leur expérience. Vous ne pouvez pas ne pas offrir une fonctionnalité que vous êtes en mesure de proposer dans le but de maximiser les ventes (ndlr : de jeux). Ce n'est pas honorer le contrat avec les consommateurs. Vous devez faire de votre mieux pour eux. L'absence de rétrocompatibilité pourrait, je suppose, entraîner une augmentation des revenus pendant un certain temps, mais à quel prix ? Nous ne sommes pas un fabricant de consoles, donc nous ne pouvons pas prendre de telles décisions. Mais si la rétrocompatibilité est faisable d'un point de vue technique, alors il faut que ce soit présent. Cependant dans certains cas, et si le bond en avant (ndlr : technologique) est suffisamment important, ce n'est pas possible. Via Gamesindustry.

Une déclaration qui risque de faire jaser à l'heure où Take-Two est pris dans la polémique Red Dead Redemption. Les joueurs attendaient un remaster avec des améliorations, et à la place, ils auront un portage le plus basique qui soit pour 50 dollars. Ce qui n'est pas vraiment « donner aux consommateurs ce qu'ils veulent et optimiser leur expérience ».

Mockup Nintendo Switch 2 par Yanko Design.

Encore un espoir pour jouer aux vieux jeux sur la nouvelle console ?

Il y a t-il un espoir que la Nintendo Switch 2 soit bien rétrocompatible ? Certains pensent que non à cause des changements hardware. Selon un développeur du studio NightDive, ça s'annonce compliqué si la console a une nouvelle puce Nvidia Tegra 239. « Il très probable, la plupart des jeux actuels de la Nintendo Switch ne marcheront pas sur un nouveau type de hardware » a t-il déclaré. Toutefois, il ne faut pas être défaitiste puisque plusieurs solutions semblent exister.

D'abord, le SoC TegraX1 de la Switch pourrait être inclus dans la Nintendo Switch 2. Mais cela représente deux problèmes : le coût engendré et le fait que la marque verte ne va pas s'amuser à produire des vieilles puces rien que pour ça. Ensuite, Big N et Nvidia pourraient faire en sorte de concevoir une console qui, de base, permet cette rétrocompatibilité. La question du format des cartouches se pose également. Logiquement, ce support sera de retour, mais peut-être dans une version évoluée et donc incompatible avec une nouvelle machine.