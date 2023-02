La Nintendo Switch 2 fait l’objet de tous les fantasmes. Alors que les analystes prédisent une sortie de la console nouvelle génération pour 2024, les joueurs rêvent d’une nouvelle machine hybride plus puissante capable de tenir tête à la PS5 et la Xbox Series. Les premières rumeurs laissent en tout cas entrevoir un véritable bond graphique avec le support du ray tracing. S’il faudra s’armer de patience avant de la découvrir, la guerre entre Sony et Microsoft autour du rachat d’Activision Blizzard pourrait nous livrer de nouvelles informations à l’avance.

Le NSO disponible sur Nintendo Switch 2 à son lancement ?

La Nintendo Switch 2 est encore sur toutes les lèvres. Le rachat d’Activision Blizzard continue d’être examiné par l’ensemble des instances mondiales, dont le régulateur britannique de la concurrence (CMA) particulièrement frileux quant à cette acquisition. Régulièrement, les documents liés à son enquête distillent quelques bribes d’informations quant aux futurs projets des différents constructeurs et acteurs de l’industrie dans son ensemble, y compris Nintendo. Dans les derniers en date, le régulateur suggère que la Nintendo Switch 2 signerait le retour d’un service majeur déjà présent chez sa petite sœur.

« Le Nintendo Switch Online est seulement disponible sur la Nintendo Switch et », peut-on lire. En d’autres termes, la CMA serait au courant de l’existence de la Nintendo Switch 2 et qu’elle supportera elle aussi le service d’abonnement. L’autre possibilité qui se dessine, c’est que Big N pourrait s’apprêter à lancer son offre d'abonnement sur d’autres plateformes comme le PC ou le mobile. L’idée serait alors de laisser les joueurs profiter de sa bibliothèque de jeux rétro. Au regard de la mention de la plateforme tenue au secret, l’hypothèse de la prochaine console semble cependant être la bonne.

Une transition plus en douceur

Si cela peut paraître comme une évidence, la firme nippone a pour habitude de délaisser ses services online à chaque changement de génération. Cependant, tout porte à croire que Nintendo ne laissera pas les 36 millions d’abonnés au NSO sur le carreau lors du lancement de la Switch 2. Shigeru Miyamoto, à la tête de l'entreprise, a déclaré vouloir assurer une « transition en douceur » pour ne pas perdre les millions de possesseurs de Switch en chemin.

« C’est une préoccupation majeure. Sur la base de nos expériences avec la Switch et la DS, il est très clair que l’un des principaux obstacles est de savoir comment passer facilement d'une plateforme à l'autre » avait-il expliqué aux investisseurs. Big N ne ménage en tout cas pas ses efforts pour rendre son service d'abonnement toujours plus attractif et avantageux. L'éditeur a récemment répondu aux réclamations des joueurs en ajoutant les jeux Game Boy et GBA à son offre.